Ventas de combustibles en baja: por qué Córdoba sigue siendo clave en el consumo

El mercado de combustibles en Argentina mostró en febrero una nueva señal de enfriamiento, aunque con matices. Según datos de la Secretaría de Energía, las ventas al público alcanzaron los 1.299.600 metros cúbicos, lo que representa una caída del 1,67% interanual frente al mismo mes de 2025.

Sin embargo, en la comparación mensual se registró una leve mejora: el consumo creció 1,06% respecto a enero, lo que sugiere un repunte moderado en la demanda.

Córdoba, entre los principales polos de consumo

A nivel territorial, el consumo continúa concentrándose en los grandes centros económicos del país. Buenos Aires lidera ampliamente con 461.429 metros cúbicos vendidos, seguida por Córdoba, que alcanzó los 135.698 metros cúbicos, y Santa Fe, con 97.197.

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Este posicionamiento reafirma el peso de Córdoba dentro del mapa energético nacional, en línea con su nivel de actividad productiva, logística y movilidad.

Cambios en el consumo: sube el premium

Más allá del volumen total, uno de los datos más relevantes es el cambio en el tipo de combustible elegido por los consumidores.

Las naftas Premium registraron un crecimiento interanual del 5,55%, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó un 6,59%. En contraste, los combustibles más económicos mostraron caídas: la nafta Súper bajó 2,12% y el diésel Grado 2 se desplomó 10,41%.

Este comportamiento refleja una reconfiguración del consumo, con mayor inclinación hacia productos de mayor calidad —y precio—, en un contexto donde también inciden factores como la eficiencia de los motores y las decisiones de uso.

YPF lidera, pero crece la competencia

En cuanto a la participación por empresas, YPF continúa liderando con amplia ventaja: vendió 726.176 metros cúbicos en febrero, lo que representa más del 50% del total del mercado.

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Detrás se ubicaron Shell (289.224), Axion (155.652) y Puma Energy (68.648), en un escenario donde las marcas privadas siguen ganando terreno, especialmente en el segmento Premium.

Un mercado en transición

El comportamiento del sector muestra una doble dinámica: por un lado, una caída en el volumen total de ventas; por otro, una transformación en los hábitos de consumo.

Mientras la demanda general se mantiene presionada por el contexto económico, el crecimiento de los combustibles Premium marca una tendencia que las petroleras ya empiezan a capitalizar, ajustando su oferta hacia productos de mayor valor agregado.

En ese escenario, Córdoba se consolida como uno de los principales mercados del país, con un consumo que sigue traccionando la actividad del sector incluso en un contexto de retracción.