Córdoba: la Provincia pide la conciliación obligatoria y no habrá paro docente de 72 horas

La Provincia de Córdoba pide este lunes la conciliación obligatoria en el conflicto con la UEPC para evitar el paro de 72 horas anunciado por el gremio docente y preparar una nueva oferta para destrabar la disputa salarial.

El secretario general de la gobernación, David Consalvi, confirmó esta mañana que durante esta jornada se solicitará la conciliación obligatoria por cinco días hábiles.

Conciliación obligatoria

“Se va a solicitar en el transcurso del día de hoy. Es una herramienta legal. Lo primero que queremos manifestar es que esto no es una batalla que estamos llevando adelante del gobierno con el sector de los docentes, es todo lo contrario. Es una negociación salarial que se da en un contexto de una fragilidad económica nacional extrema y lo que tenemos que construir es una salida para poder atender un reclamo que entendemos que es justo”, explicó el funcionario.

“Además es importante destacar que una negociación con un sector que para nosotros los cordobeses representa mucho orgullo, sentimos una gratitud enorme por la tarea que hacen los docentes y toda la comunidad educativa”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La conciliación obligatoria, particularmente en esta instancia, será para poder encauzar esa negociación en un ámbito que se pueda consolidar como el ámbito a través del cual se pueda construir una alternativa. También advertimos cómo este proceso se va construyendo sobre una lógica en donde cada vez que el gobierno hace una propuesta es rechazada y seguidamente se determina un paro”, precisó Consalvi.

Y luego completó: “Primero fue por 24, después por 48, la semana pasada por 72 horas. Y esto nos lleva a una dificultad que es en los últimos 20 días de clases que hemos tenido, del calendario escolar, si se consolidaba esta medida vamos a tener 7 días de paro. Entonces para evitar esas circunstancias y volver a reencauzar el ámbito de negociación, la conciliación obligatoria es una herramienta sumamente efectiva y en el día de hoy la vamos a hacer el pedido a la Secretaría de Trabajo”.

Noticia en desarrollo