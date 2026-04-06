“Las clínicas están al límite”: advierten riesgo de cierres por la deuda y los cambios del PAMI en Córdoba

Las clínicas privadas de Córdoba atraviesan una situación crítica por el atraso en los valores que paga el PAMI, el desdoblamiento de pagos y la implementación de un nuevo sistema que, según el sector, podría limitar la atención a jubilados. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA) advirtieron que ya hubo cierres y que podrían registrarse más si no se modifica el esquema actual.

El presidente de ACLISA, Ignacio Escuti, explicó que actualmente las clínicas no enfrentan una falta total de pago, pero sí un cambio en la modalidad que genera dificultades financieras. “Las clínicas, en realidad, no tienen falta de pago; están con un desdoblamiento en los pagos desde hace algunos meses. Se ha dividido la factura en dos: se paga una parte cerca del 20 del mes y, a los 20 días, otra parte. Esto ha generado un estrés en cada institución”, señaló.

Sin embargo, el mayor problema para el sector es el atraso en los aranceles. “Lo más preocupante para nosotros es el cambio de sistema y el tema del precio que paga el PAMI por las prestaciones. Eso no se ha actualizado en los últimos tres años al ritmo que se han actualizado los salarios, los honorarios médicos y los insumos médicos”, advirtió a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

PAMI: deuda de $500.000 millones, cortes de servicios y sistema de salud tensionado

A esta situación se suma la implementación de un sistema capitado que, según el dirigente, limita la cantidad de prestaciones. “El PAMI ahora va a un sistema capitado que limita la cantidad de atenciones. Eso no solo es contraproducente en todo sentido, sino que también agrava la situación de los pacientes”, explicó Escuti.

En ese sentido, remarcó que restringir la atención puede tener consecuencias sanitarias y económicas. “Cuando la gente que necesita ir al médico no va, su cuadro se agrava y después no solo es peor en términos de salud, sino que también es mucho más costoso”, indicó.

El impacto financiero ya se siente en las instituciones. “Las clínicas están al límite. Siempre haciendo lo que pueden y tratando de que las pérdidas no sean tan grandes”, afirmó.

El titular de ACLISA también vinculó esta situación con el cierre reciente del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, que atendía a unos 5.000 afiliados del PAMI. “Eso se va a seguir produciendo si las condiciones no cambian. Los insumos siguen aumentando, los honorarios, los sueldos, y el principal financiador de la salud no ajusta los precios a la realidad del costo de la prestación”, sostuvo.

Además, explicó que el sistema privado depende fuertemente del PAMI. “Un 70% o más de las clínicas privadas no pueden no trabajar con PAMI porque es la mayor cantidad de gente y la que más requiere de los servicios de salud”, señaló.

Escuti también advirtió sobre otra situación que agrava el escenario: cuando los afiliados se atienden fuera del sistema asignado. “Si un afiliado va a un hospital público y recibe una prestación, esa prestación se debita a la clínica en una proporción mucho más grande que lo que le pagan a la clínica”, explicó.

En este contexto, el dirigente sostuvo que el sistema público tampoco podría absorber la demanda. “El sistema público no tiene la capacidad de respuesta que tiene el sector privado para la atención de esta cantidad de gente. No nos olvidemos que el PAMI es la obra social más grande del país”, remarcó.

En cuanto al diálogo con las autoridades, indicó que las gestiones se realizan a través de la Confederación Argentina de Clínicas, aunque reconoció que la negociación es compleja. “El precio lo fijan los que más poder tienen, en este caso el PAMI, con lo cual es muy difícil la negociación porque no hay paridad de condiciones”, concluyó.