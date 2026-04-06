Cristalli, de la UEPC: "Hubiésemos esperado que dejen hacer las medidas y después convoquen"

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, reclamó una "respuesta concreta" tras conocerse el pedido de conciliación obligatoria de la administración de Martín Llaryora.

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"Conciliación obligatoria"

“Nos vienen diciendo que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata y resulta ser que después de cada rechazo de la propuesta aparece la posibilidad de dar otra respuesta", sostuvo el gremialista.

"La verdad que nosotros hubiésemos esperado que dejen hacer las medidas, que dejen desarrollar y después convoquen. Pero vamos a ver oficialmente cuando nos llegue la convocatoria, la notificación, si es que sucede, la vamos a analizar y vamos a resolver", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y luego completó: "Lo cierto es que hasta ahora no tenemos nada concreto, eso lo tiene que dictar la Secretaría del Trabajo. Lo cierto es que tienes que dar una respuesta concreta".

"Basta de anuncios, basta de estar diciendo que el reclamo es justo. En este caso el reclamo se tiene que condecir por parte del gobierno con una respuesta a lo que ha planteado la asamblea y que es un aumento no inferior al 25% de recupero", reiteró Cristalli.

"Esa es un poco la síntesis, y además primando sumas remunerativas y modificadas de manera que impacte en el escalafón y en los jubilados", precisó.

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“Yo no dije que la propuesta era satisfactoria”

También recordó que el plenario de departamentos “sintetizó a toda la provincia” en un pedido de recupero “no inferior al 25% que es lo que el gobierno va a tener que dar respuesta”.

“Lo que tampoco cayó bien son las sumas no remunerativas y que tiene que haber un impacto mayor desde el comienzo de la paritaria”, recalcó Cristalli.

“Yo no dije que la propuesta era satisfactoria. Yo dije que la propuesta contenía los requerimientos de la anterior asamblea”, aclaró en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Evidentemente el clima social en las escuelas, las condiciones han cambiado, el poder adquisitivo se sigue deteriorando, cada vez estamos peor. El gobierno nacional no logra hacer pie con respecto a bajar la inflación, a la gente la alcanza cada vez menos. Hay un contexto realmente de mucho deterioro social y económico que ha impactado obviamente la familia de los docentes”, analizó el sindicalista.

“Los docentes han dicho de ahora en más necesitamos mayor recupero, que es lo que se ha manifestado”, concluyó Cristalli.