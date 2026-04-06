Alta Córdoba: aplicaron multa de más de $5 millones a un vecino por dejar bolsas de residuos en la plaza

La Justicia de Faltas municipal aplicó una multa de más de cinco millones de pesos a un vecino que dejó bolsas de residuos en la plaza Rivadavia de barrio Alta Córdoba.

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Multa millonaria

“Ese fue uno de los tantos hechos que ocurren cotidianamente en la ciudad. Fue una infracción que se cometió el 28 de febrero en la esquina de Urquiza y Sarachaga”, contó el secretario de Ambiente y Economía Circular Gabriel Martín.

“ Y fue captada puntualmente en ese caso por las cámaras del Tribunal Administrativo de Faltas que rápidamente se puso a investigar con el dato de la patente la persona titular del auto. Labraron la infracción y la justicia de faltas municipal le aplicó una multa que, por ser una primera infracción, fue bastante moderada”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Recordemos que este caso ya entra dentro de la escala sancionatoria que se aprobó con la modificación del Código de Convivencia Municipal el año pasado, donde la multa podría ir de 200 a 2.000 unidades económicas. En este caso le aplicaron 500, que, puntualmente, con el valor de la unidad económica el día de hoy son 5.200.000 pesos, más o menos”, precisó.

“Lo que se está tratando de verificar es que si ese utilitario era utilizado por una empresa de limpieza porque había juntamente con esa persona arrojando residuos, una mujer que tenía una camiseta que identificaba una empresa de limpieza de Villa Allende”, aclaró el funcionario.

Y después completó: “Entonces está tratando de establecer el vínculo entre una cosa y la otra, si es que lo hay, pero eso se está investigando. Además de la sanción aplicada al vehículo porque es el que trasladaba los residuos, al titular del vehículo, se está tratando de investigar si existe esta relación con la empresa de limpieza de Villa Allende”.

Al ser consultado que habría sucedido si las bolsas hubieran sido dejadas en el interior de los Ecopuntos que hay en la plaza, Martín respondió: “En este caso había residuos mezclados, con lo cual pasa lo que pasa habitualmente en las plazas, donde lamentablemente estos Ecopuntos son lugares que la Municipalidad, y en este caso son los Ecopuntos que puso el COYS, se colocan para que la gente pueda llevar su residuo domiciliario seco”.

“Es decir, cuando la gente, cuando el vecino o la vecina, que ocurre gracias a Dios por suerte, se ocupa de separar en origen, puede ir hasta estos Ecopuntos y dejar sus residuos secos, plásticos, cartón, tela. En este caso, esta persona lo dejó al lado del Ecopunto, lo dejó justo sobre la esquina, pero si uno recorre las plazas, yo la plaza de Alta Córdoba la visito habitualmente porque soy vecino del barrio, pero si uno recorre las plazas, lamentablemente ve que mucha gente tiene residuo húmedo en los Ecopuntos”, prosiguió.

“¿Y qué pasa con eso? Cuando estos vecinos hacen eso, lo que hacen es arruinar el trabajo y el esfuerzo y el compromiso de los otros vecinos. Porque una vez que el residuo se contamina, es decir, cuando se mezcla el seco con el húmedo, ese residuo seco que alguien se paró y se tomó el trabajo y el esfuerzo de llevarlo a los Ecopuntos, termina contaminado, entonces ya no puede ser utilizado para la economía circular, tiene que ir a disposición final”, explicó el funcionario.

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Denuncia en avenida Colón

Además señaló que “el día sábado de la noche tuvimos un episodio bastante similar en Colón al 4.000 con una vecina que nos mandó un video de whatsapp al celular de Higiene Urbana denunciando una situación bastante similar con una camioneta que se había parado frente a un contenedor”.

“Y era una camioneta, un utilitario también, de donde se bajaron y también tiraron una cantidad bastante parecida de bolsas arriba del contenedor y alrededor. Si usted pasaba esa hora, eran las 8.40 más o menos, si pasaba por ese lugar y veía ese contenedor, lo iba a ver totalmente colapsado de residuos. Y en este caso también estamos tratando de indagar, a ver si podemos encontrar el titular del vehículo”, relató Martín.

También recordó una denuncia realizada en 2025 donde “ya tenemos más de 15 vehículos identificados”.

“Se está trabajando en el caso de la denuncia de la causa penal, el fiscal Garzón ya había ordenado el secuestro de 8 vehículos, 2 camionetas. Se logró imputar a varias personas que recuperaron sus vehículos y en principio podrían conseguir algún tipo de probation a través de tareas comunitarias, pero estamos profundizando esas acciones, ese trabajo de fiscalización, estamos apostando a los domos, estamos apostando también al compromiso de los vecinos”, concluyó Martín.