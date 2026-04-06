Semana Santa en Córdoba: 80% de ocupación promedio y destinos que llegaron al tope

La provincia de Córdoba registró un promedio general de ocupación del 80% durante la Semana Santa 2025, con picos de demanda concentrados entre el viernes y el sábado. El dato surge del relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo y confirma a la provincia como uno de los polos turísticos más sólidos del interior del país, incluso en un contexto económico que redujo el poder adquisitivo de los hogares argentinos.

La ocupación no fue uniforme en todo el territorio: varios destinos alcanzaron el tope de su capacidad disponible, mientras que otros sostuvieron niveles elevados impulsados por agendas culturales y deportivas específicas.

Una oferta diversa que sostuvo la demanda

El desempeño de la temporada se apoyó en una combinación de propuestas que abarcó turismo religioso, competencias internacionales, festivales gastronómicos y eventos deportivos de alto perfil.

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"Para esta fecha, el legado del Cura Brochero y todo el circuito de turismo religioso se consolidaron como un clásico en la elección de los visitantes", señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. "A eso se sumó una agenda muy diversa, con eventos como el partido entre Talleres y Boca con público visitante, festivales gastronómicos como Peperina y competencias internacionales como el Mundial de Esquí Náutico", completó.

El funcionario también destacó que "la coincidencia de dos fines de semana largos casi consecutivos no afectó la demanda, lo que confirma que la fortaleza de Córdoba está en la diversidad de su propuesta turística".

Los números por región

El Valle de Calamuchita se ubicó entre las zonas de mayor rendimiento. La Cumbrecita alcanzó el 100% de ocupación, Villa General Belgrano llegó al 93%, Santa Rosa al 78% y Almafuerte al 64%.

En Paravachasca, el festival Peperina fue el principal motor de la demanda. Villa Ciudad América registró el 100% de ocupación, Potrero de Garay llegó al 90% y Alta Gracia al 80%.

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En Punilla, Villa Carlos Paz marcó un 80% promedio, con picos del 86% en los establecimientos categorizados. Capilla del Monte alcanzó el 80% y Tanti el 75%.

Las Sierras Chicas mostraron una performance destacada: Río Ceballos llegó al 96% y Colonia Caroya al 75%.

Traslasierra y Mar Chiquita, con buenos registros

En la región de Traslasierra, Las Rabonas encabezó los números con el 93% de ocupación, seguida por San Javier y Yacanto con el 87%. Nono registró el 69%, Mina Clavero el 64% y Villa Cura Brochero —cuna del turismo religioso provincial— el 57%.

La región de Mar Chiquita, históricamente menos convocante en Semana Santa, sorprendió con uno de los mejores desempeños de la provincia. Balnearia llegó al 95% y Miramar al 92,5%, números que la posicionan como una alternativa en crecimiento dentro del mapa turístico cordobés.

Capitani subrayó el trabajo articulado entre el sector público y el privado como uno de los factores detrás de los resultados. "El acompañamiento del Gobierno provincial y del gobernador Martín Llaryora es clave para sostener el crecimiento del turismo y consolidar a Córdoba como uno de los destinos más competitivos del país", afirmó el titular de la Agencia Córdoba Turismo.