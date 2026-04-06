Los diques de Córdoba, como nunca los viste: las imágenes de la crecida histórica tras las lluvias de Semana Santa

Las lluvias de Semana Santa dejaron en Córdoba algo que pocos esperaban: diques llenos, vertederos abiertos y postales que no se veían desde hacía tiempo. Las intensas precipitaciones registradas durante los primeros días del feriado provocaron una recuperación acelerada de los embalses de la provincia y obligaron a las autoridades a activar un operativo de regulación hídrica para administrar los caudales sin generar riesgos aguas abajo.

El resultado son imágenes espectaculares: agua desbordando compuertas, ríos crecidos y embalses que recuperaron en horas lo que no habían acumulado en semanas.

El dique La Viña, protagonista de la crecida

El dique La Viña fue el escenario más impactante de este episodio. Su nivel pasó de 98,40 metros el 1° de abril a 100,38 metros el 4 de abril: casi dos metros de suba en solo tres días. Las imágenes de las compuertas operando a pleno, con erogaciones de hasta 120 metros cúbicos por segundo, hablan por sí solas.

Para contener ese crecimiento acelerado sin comprometer la seguridad de las localidades aguas abajo, se dispuso la apertura gradual de válvulas y vertederos. Las tareas se coordinaron con Defensa Civil provincial y los municipios de Villa Dolores, Villa Sarmiento y San Pedro, donde se implementaron medidas preventivas en las márgenes del río Los Sauces.

Los Molinos, con el doble de lluvia que lo habitual

El dique Los Molinos también dejó postales para el recuerdo. Las precipitaciones acumuladas llegaron a 123 milímetros —más del doble de la media histórica para el período— y el nivel del embalse trepó 1,20 metros en pocos días. El vertedero entró en operación para regular el excedente y las imágenes del agua cayendo mostraron un dique que no se veía así desde hace tiempo.

El dique San Roque, en tanto, tuvo un comportamiento más moderado. Las lluvias en su cuenca se mantuvieron cerca de los promedios históricos y el nivel subió 22 centímetros, con operaciones controladas de generación y descarga.

Embalses a tope

Desde el Gobierno provincial explicaron que los embalses llegaron a Semana Santa en niveles óptimos, producto de un manejo planificado del recurso hídrico en los meses previos. Esa condición de partida fue clave para absorber los excedentes sin que la situación se convirtiera en emergencia.

Las autoridades informaron que, de no registrarse nuevas precipitaciones de magnitud, algunos embalses alcanzarán sus niveles máximos en los próximos días y luego iniciarán un descenso gradual. Ese proceso permitirá ajustar el cierre de compuertas para maximizar la reserva de agua de cara al invierno.

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Pese a las postales impresionantes, el Gobierno provincial pidió a vecinos y turistas extremar los cuidados. Las zonas ribereñas pueden presentar condiciones cambiantes y niveles superiores a los habituales incluso días después de que las lluvias hayan cesado.