Trump casi enloquece en sus amenazas a Irán: "Malditos locos, ya verán! Alabado sea Alá"

Las redes sociales en manos de los políticos cumplen ya una función terapéutica, y el presidente Donald Trump se mostró este domingo furioso en sus amenazas a Irán, incluso cerrando uno de sus avisos de inminentes bombardeos con un insólito "Alabado sea Alá". Además incurrió, en el plano estrictamente militar, en serias contradicciones informativas, ya que el sábado por la noche dijo que el segundo piloto del del F-15 derribado en el sur de Irán fue rescatado "SANO Y SALVO", con letras mayúsculas, y aunque luego había deslizado "sufrió algunas heridas", agregó "se recuperará sin problemas"...

Sin embargo este domingo en un nuevo posteo en Truth Social, indicó que el militar rescatado se encuentra "gravemente herido", por lo que el verdadero estado de saludo del aviador es una incógnita, que tal vez se devele en la conferencia de prensa que anunció para este mediodía:

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El sábado Trump había señalando, eufórico, "Lo tenemos! ​ "Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, un coronel muy respetado, ¡y me complace anunciarles que ahora está SANO Y SALVO!".

Luego de ese sano y salvo en letras mayúsculas, admitió más abajo "algunas heridas, pero se recuperará", y destacó más abajo es "la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!, indicó.

Sin embargo este domingo ese "gravemente herido" abrió dudas sobre el estado real de salud del "coronel rescatado", que tal vez se aclare en el resto de las jornada con más mensajes de Trump en Truth Social o en la conferencia de prensa que anunció.

"Martes, central y puentes, todo en uno"

En cuanto a las amenazas de bombardeos de usinas energéticas iraníes y puentes, que ya había hecho y luego suspendió cuando hubo algunos contactos diplomáticos, Trump dijo este domingo que "el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! ":

Y el cierre lo mostró exaltado: "Solo miren, malditos locos. Alabado sea Alá". La frase textual "Praise be to Allah" podría traducirse como ese alabado sea Alá, tal vez quiso decirles "recen a Alá" en alusión a la lluvia de bombas que prometió, lo cierto es que el hombre que dirige el mayor ejército del planeta sonó fuera de sí.

La respuesta iraní, también propaganda

Luego de los anuncios de Trump sobre el rescate del segundo piloto del F-15, el ejército iraní afirmó que la operación estadounidense "fue completamente frustrada". El portavoz militar Ebrahim Zolfaghari declaró a los medios estatales que las fuerzas estadounidenses habían utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia sureña de Isfahán, situada al noroeste de la zona desde donde se eyectó el aviador. Según declaró, "solo montaron una misión de engaño y escape... con el pretexto de rescatar al piloto de un avión derribado".

Los medios estatales iraníes difundieron imágenes de los restos calcinados de lo que parecía ser un avión en una zona desértica, mientras que las autoridades afirmabann que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk habían sido destruidos.

En las imágenes se pueden ver claramente dos hélices y motores carbonizados. El gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad declaró a la agencia de noticias Mehr que "cinco mártires murieron y hay 7 herdos por un ataque en la zona de Kuh-e Siah", pero no los vinculó de manera directa con la operación estadounidense, y cuando le preguntaron si fuerzas americanas habían desembarcado allí dijo que era "completamente falso".

Incluso los medios de comunicación iraníes comparaban la operación de rescate anunciada por Trump con la desastrosa Operación Garra de Águila del ejército estadounidense en 1980, un intento de rescatar a más de 50 estadounidenses en la embajada de Estados Unidos que terminó en tragedia.

HB