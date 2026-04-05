Qué broncón el de los hinchas de Belgrano y, fundamentalmente, el del capitán Lucas Zelarayán. En el murmullo pesado que dejó la goleada, cuando el eco del Monumental todavía retumbaba en las tribunas, el 'Chino' eligió no esquivar el golpe. Lo enfrentó con palabras que dolieron tanto como el resultado.

El 'Pirata' fue superado con claridad en la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Coudet atraviesa un momento de gracia, y lo ratificó con un 3-0 construido con autoridad: dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio, que rompió una larga sequía. Pero del otro lado, la historia fue distinta: una noche de esas que dejan marcas.

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Zelarayán, con el brazalete apretando más que nunca, no buscó atajos. “No tuvimos a la altura de lo que esta camiseta representa”, lanzó, con tono seco, como quien sabe que no hay excusas que resistan el peso de la realidad.

Y fue por más. "Pedirle disculpas a la gente. Para pelear por cosas importantes tenemos que cambiar desde los jugadores y de ahí para arriba”, agregó, en una declaración que sonó a punto de partida más que a cierre.

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Había en sus palabras una tristeza que no necesitaba dramatización. “Tengo tristeza, no fuimos el equipo que queremos ser. No estuvimos a la altura de la camiseta que llevamos puesta. Una disculpa a toda la gente de Belgrano que hoy estaba viendo y que esperaba que nosotros salgamos a hacer un buen partido, a plantarnos en esta cancha de igual a igual”, resaltó Zelarayán.

En la mirada del enganche se percibía algo más profundo. Por esas estas declaraciones, tras la goleada sufrida, tienen esa potencia. "Ojalá que esto sirva como un cachetazo para saber dónde estamos parados y que no nos sobra nada. Si no doblegamos esfuerzos y no trabajamos, creo que nos va a costar mucho", dijo el talentoso jugador de la 'B', que eligió hacerse cargo: como esos viejos capitanes que no levantan la voz para señalar, sino para asumir.

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