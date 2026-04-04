¿Quién quiere ser presidente?: Belgrano avizora la sucesión de Artime

El idilio de Luis Fabián Artime con Belgrano tiene varias idas y vueltas. Cuatro etapas como futbolista entre 1992 y 2005, una década y media entre la idolatría y el ostracismo, y dos períodos como presidente desde 2021.

A un año de cumplir su segundo tiempo dirigencial, ‘El Luifa’ afronta una encrucijada: intentar seguir “24/7” en el club de Alberdi o tener que volver a conformarse con vivir un amor platónico, como en sus tiempos de goleador en el exilio, primero en San Lorenzo, luego en Tigre y finalmente en Gimnasia y Esgrima La Plata y Melgar de Perú. El propio estatuto belgranense hoy le marca la cancha al exdelantero, con la imposibilidad de integrar la comisión directiva que deberá asumir en abril de 2027.

Puertas adentro, ya se analiza la sucesión. Allí la gran mayoría se inclina por una alternancia que asegure un equilibrio interno y proyecte una imagen de ‘juego en equipo’. Un poco por convicción y otro tanto por oposición a otros modelos de conducción imperantes en el fútbol cordobés. En esa línea de pensamiento, los nombres del tesorero Lucas Bustos y del vicepresidente 3° Marcelo Carranza -ambos con mayor exposición mediática en los últimos tiempos- pican en punta en las especulaciones.

NOMBRES PROPIOS. El vicepresidente 3° Marcelo Carranza y el tesorero Lucas Bustos, los posibles recambios para una alternancia. /// CEDOC PERFIL

¿Y Antonio Mariano? “Es el hombre que maneja los hilos, pero no le gusta estar en el centro de la escena”, coinciden varios conocedores de los pasillos del estadio Julio César Villagra. Las mismas voces señalan al empresario supermercadista, actual vicepresidente 1° del club y armador político de ‘Belgrano Primero’, como el candidato ‘más fuerte’ que el entramado oficialista tiene para ofrecer ante una eventual disputa electoral.

Una ‘modernización’ de la carta orgánica de la institución, a imagen y semejanza de Talleres, es la alternativa que manejan en Alberdi para darle vía libre a un tercer ciclo presidencial de Artime. Un auténtico Plan B.

Puertas adentro, ya se analiza la sucesión. Allí la gran mayoría se inclina por una alternancia que asegure un equilibrio interno y proyecte una imagen de ‘juego en equipo’.

“Aún no llegamos a los dos tercios de nuestro mandato y para la dinámica del club lo que falta es un montón. Hoy estamos trabajando fuertemente en la gestión, con algunos desafíos muy importantes por cumplir. Por ahora, no es tiempo para pensar en otra cosa”, afirma el secretario Claudio Giomi.

Opositores

Desde ‘Siempre Belgrano’, la agrupación que defiende las ideas y el legado del exgerenciador y expresidente Armando Pérez, siguen de cerca los movimientos del oficialismo respecto al próximo recambio de autoridades. Admiten ‘preocupación’ por los rumores de un posible ‘refresh’ estatutario, tendiente a garantizar la re-reeleción de Artime: “Nosotros venimos pidiendo una modificación desde el punto de vista de la participación de la oposición, pero no para que alguien intente eternizarse en el poder”

ROMERO VÁZQUEZ. “Siempre Belgrano va a competir en la próxima elección”, anticipó el concejal del Frente Cívico y referente del ‘armandismo’. /// CEDOC PERFIL

“Seguimos con mucha atención esa movida del oficialismo, pero también estamos encima del gran lío que hay con las barras; de la situación económica del club, que no es tan favorable como la muestran; y de una política deportiva que da respuestas populistas y mediocres a los hinchas y que descuida las inferiores”, señaló José María Romero Vázquez, concejal del Frente Cívico y activo militante del ‘armandismo’ belgranense.

“No hay conducción, hay muchas disputas internas y no supieron manejar el tema de las barras”, apuntan sobre la actualidad celeste desde el espacio que también lideran el abogado y docente Jorge Orgaz, el exfutbolista Miguel Laciar, el exfiscal Miguel Oyanharte, el asesor letrado del ‘Grupo Dinosaurio’ Hernán Pérez Scolari y el funcionario de la Anses Claudio Moyano Barrionuevo.

A ellos podría sumarse Víctor ‘Quito’ Romero, referente social que militó para el cordobesismo en las últimas elecciones de gobernador e intendente y padre de Cristian ‘Cuti’ Romero, el defensor de la Selección Argentina.

Víctor ‘Quito’ Romero, referente social y padre del defensor de la Selección Argentina Cristian ‘Cuti’ Romero, podría sumarse a las filas del 'armandismo' belgranense.

“Siempre Belgrano va a competir en las próximas elecciones”, anticipó Romero Vázquez. “Estamos decididos a presentarnos; y si Artime es el candidato, con más razón. Vamos por una propuesta seria y a largo plazo, bien armada, con consistencia y condición económica. Hay un proyecto con inversores, basado en la idea de un nuevo club”, precisó el edil.

Disidentes

Pablo Siciliano, titular de la Cámara Argentina del Hormigón Elaborado, es uno de los empresarios que acompañó a Artime en su primer mandato y que pegaron el portazo a pocos días de la asamblea del 29 de abril de 2024, la que marcó el inicio del segundo período de la conducción de ‘El Luifa’.

“Con los otros directivos que se fueron (Héctor Gennaro, Diego Merlino, Diego Funes, Héctor Baistrocchi y Rodrigo Rufeil) seguimos teniendo contacto y compartiendo nuestro interés por lo que sucede en Belgrano, pero no formamos una agrupación y tampoco somos oposición”, destaca.

PABLO SICILIANO. “Queremos trabajar por una propuesta superadora”, dijo el empresario sobre los exdirectivos que se alejaron del oficialismo. /// CEDOC PERFIL

“No nos gustó lo que vimos en las semanas previas a la última asamblea de recambio de autoridades, y por eso nos fuimos”, explica. “Cuestiones de gestión y gestos”, puntualiza. “Hoy tenemos diálogo con muchos socios, con directivos de etapas anteriores y también con integrantes de la actual conducción. Estamos pendientes y dispuestos a debatir y trabajar por una opción superadora, inclusive con el oficialismo mismo”, refiere Siciliano.

"Que alguien quiera ponerse por encima del club, para nosotros marca un quiebre, un punto de inflexión”, señalan desde el grupo de exdirectivos que se bajaron de la gestión de Artime antes de la asamblea de 2024.

Sobre un probable cambio de reglas tendiente a habilitar un tercer mandato de Artime, el exencargado del Área de Infraestructura de Belgrano sostiene: “Una modernización es necesaria, pero no para eso. ‘Belgrano Primero’ fue la consigna que nos unió en su momento para oponernos a Armando Pérez, quien gestionó muy bien pero quiso perpetuarse. Que alguien quiera ponerse por encima del club, para nosotros marca un quiebre, un punto de inflexión”. Y añade: “Estamos convencidos de que la continuidad de un proyecto no debe depender de la presencia de una sola persona; y si Artime quiere seguir, tiene muchas formas de hacerlo”.

Desde afuera

Santiago Montoya es economista y consultor internacional, y también un reconocido hincha ‘pirata’. “Sigo muy de cerca a mi Belgrano, pero actualmente vivo más de la mitad de mi tiempo en Estados Unidos y estoy complicado para proponer algo en forma responsable, como se merece el club”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA. De este modo, descartó la chance de volver a competir por la presidencia del Celeste, como lo hizo en 2017.

“Estoy atento y dispuesto a apoyar a cualquier opción seria, siempre que se comprometa con continuar los avances deportivos e institucionales que se han alcanzado hasta el momento, con encarar cada torneo de Liga Profesional con la ambición real de pelear el título, con mantener una fuerte política cultural y con sacar del club las movidas politiqueras”, aseguró.

SANTIAGO MONTOYA. “Estoy dispuesto a apoyar a cualquier opción seria”, señaló el economista, quien declinó su candidatura para 2027. /// CEDOC PERFIL

Al analizar el presente de Belgrano, Montoya hizo hincapié en la situación deportiva y reclamó más ambición por parte de la dirigencia para encarar la participación en la Primera División de la AFA. “Hay que afrontar cada torneo con responsabilidad financiera, pero también con agresividad y coherencia deportiva, para tratar de salir de la maldición de la ‘sabana corta’: un torneo con un gran goleador pero sin juego y con una defensa floja, y el siguiente con juego y una buena defensa, pero sin delanteros”.

“Nada puede garantizar un campeonato, pero si no se lo ambiciona en serio jamás lo lograremos. Necesitamos dirigentes que vean esto y lo resuelvan sin pretextos", afirma Santiago Montoya.

“Nada puede garantizar un campeonato, pero si no se lo ambiciona en serio jamás lo lograremos. Hoy con ‘El Mudo’ (Vázquez) y ‘El Chino’ (Zelarayan), más Lisandro López y otros grandes valores, seríamos ‘número puesto’ si tuviéramos alguien que la meta. Esto ya sucedió con Armando Pérez”, señaló el otrora candidato de la lista ‘Corazón Celeste’. “Necesitamos dirigentes que vean esto y lo resuelvan sin pretextos. Si no, que no se presenten. Hay que abandonar el pensamiento conformista y ambicionar en serio. Las chicas lo entendieron y fueron campeonas”, concluyó.