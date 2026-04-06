Consumo austero, salarios rezagados y provincias en alerta: las tensiones detrás de la estabilización económica

La apertura de nuevas tiendas en Argentina convive con un contexto económico marcado por señales mixtas: crecimiento en algunos indicadores, pero con un consumo más cauteloso y desigual. Así lo explicó la economista Virginia Giordano, quien analizó el escenario actual en diálogo con Punto a Punto Radio.

Según detalló, el movimiento económico no refleja una mejora homogénea. “Vemos números que parecen contradictorios en plena crisis”, sostuvo, al tiempo que explicó que, aunque hay más actividad en algunos sectores, el gasto promedio se reduce. “La gente gasta menos y se queda menos tiempo”, afirmó al referirse al turismo, fenómeno que también puede trasladarse al consumo en general.

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En ese marco, señaló que la clase media está modificando sus hábitos ante la pérdida de poder adquisitivo. “Cambia la estrategia y hace consumos más cuidados”, indicó. Esto impacta directamente en el desempeño de los comercios, incluso en un contexto donde se anuncian nuevas aperturas de locales.

Giordano también advirtió sobre el peso creciente de los servicios en los ingresos familiares. “Todo lo que es servicios ha crecido en la canasta de consumo”, explicó, lo que reduce el margen disponible para otros gastos, como indumentaria o consumo en tiendas.

En relación con los ingresos, remarcó que la recuperación aún es parcial. “Los salarios hoy en día siguen un 20% o 25% abajo de lo que eran en 2017”, señaló, lo que contribuye a una demanda más selectiva y segmentada.

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Además, alertó sobre el aumento del endeudamiento como señal de fragilidad. “Es un signo de alarma”, afirmó sobre la suba en la mora de tarjetas y billeteras virtuales, y agregó: “Los argentinos ya no están llegando tan bien a fin de mes”.

Por último, sostuvo que la economía muestra avances en términos macroeconómicos, pero con deudas estructurales pendientes. “La economía ha crecido, pero no ha crecido por igual para todos”, concluyó, y planteó la necesidad de avanzar en reformas para mejorar la competitividad y sostener el consumo en el mediano plazo.