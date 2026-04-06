La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el cronograma de pagos para el mes de abril de 2026, estableciendo el inicio de los desembolsos para el próximo viernes 10. Los primeros grupos en percibir sus haberes serán los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1, junto con los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y tengan DNI finalizado en 0. Este turno inicial también contempla a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo con la misma terminación de documento.

ANSES: requisitos y pasos para designar un apoderado previsional

El esquema de este mes incorpora una actualización del 2,9% derivada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, según lo dispuesto por el organismo previsional. Tras este ajuste, el haber mínimo garantizado se ubicó en $380.319,31, cifra que escala hasta los $450.319,31 si se incluye el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional decidió mantener para los sectores de menores ingresos. Las liquidaciones estarán disponibles para su consulta en la plataforma Mi ANSES a partir del mismo viernes 10, requiriendo CUIL y clave de seguridad social.

Detalle del primer turno y montos actualizados

Dentro del grupo de las Pensiones No Contributivas, que inician el calendario el viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0 y 1, el monto mensual ascendió a $266.223,52. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó fijada en $304.255,45 para el presente período. Los titulares de estas prestaciones que posean asignaciones familiares vinculadas comenzarán a percibir dichos montos en esa misma fecha y hasta el 12 de mayo, independientemente de la terminación del documento de identidad.

En lo que respecta a las asignaciones familiares, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzarán un valor total de $136.666 por hijo. Es importante recordar que el organismo abona mensualmente el 80% de dicha suma ($109.332,80), mientras que el 20% restante se acumula para ser liquidado tras la presentación de la Libreta AUH. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto de la asignación se elevó a $445.003, respetando el mismo calendario escalonado que rige para las jubilaciones mínimas.

Continuidad del cronograma y asignaciones de pago único

El calendario continuará el lunes 13 de abril con el pago a jubilados de la mínima, AUH y Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1. En esa misma jornada, también cobrarán los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalicen en 2 y 3. Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por Matrimonio ($119.275), Nacimiento ($79.660) y Adopción ($476.268), se pondrán al cobro para todas las terminaciones de DNI desde el lunes 13 de abril hasta el 12 de mayo inclusive.

ANSES: calendario de pagos completo para el mes de abril

Las personas que perciben haberes superiores al mínimo deberán esperar hasta la última semana del mes para recibir sus fondos. Según el reporte oficial, quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 iniciarán su turno de cobro el viernes 24 de abril. El haber máximo para este sector se estableció en $2.559.188,80 para el mes en curso. Finalmente, la prestación por desempleo cerrará el ciclo de pagos del organismo previsional, iniciando el miércoles 22 de abril para los documentos finalizados en 0 y 1 con un monto máximo de $352.400.

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