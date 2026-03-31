La ANSES, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer este 31 de marzo de 2026 de manera oficial los calendarios de pagos correspondientes al mes de abril. El cronograma abarca a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas (PNC) y Prestación por Desempleo, entre otros programas de seguridad social.

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo, los pagos se realizarán según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 iniciarán el ciclo de cobro el 10 de abril. El calendario continuará el 13 de abril para los terminados en 1, el 14 para los terminados en 2, el 15 para los terminados en 3, el 16 para los terminados en 4 y el 17 de abril para los terminados en 5.

ANSES: alerta por estafas y canales oficiales de denuncia

El esquema para este sector se completará durante la semana siguiente. Quienes tengan DNI terminados en 6 cobrarán el 20 de abril , seguidos por los terminados en 7 el 21 , en 8 el 22 y finalmente los documentos terminados en 9 el 23 de abril. De esta manera, el organismo busca organizar la afluencia de beneficiarios en las entidades bancarias.

En cuanto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, el calendario es más concentrado. Los pagos iniciarán el 24 de abril para los DNI terminados en 0 y 1. Continuarán el 27 de abril para los documentos terminados en 2 y 3 , el 28 para el 4 y 5 , el 29 para el 6 y 7 , y cerrarán el 30 de abril con los terminados en 8 y 9.

Fechas para AUH, Embarazo y Pensiones No Contributivas

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo seguirán un cronograma idéntico al de las jubilaciones mínimas. Los pagos arrancarán el 10 de abril para documentos terminados en 0 y se extenderán hasta el 23 de abril para los terminados en 9. Este mismo esquema de fechas fue dispuesto para quienes perciben la Asignación por Embarazo.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a abonarse el 10 de abril para los documentos que finalizan en 0 y 1. El 13 de abril será el turno de los terminados en 2 y 3 , el 14 para los terminados en 4 y 5 , mientras que el 15 de abril cobrarán aquellos con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. Las Asignaciones Familiares de estas pensiones se pagarán entre el 10 de abril y el 12 de mayo para todas las terminaciones.

Asignaciones por Prenatal, Maternidad y Desempleo

Para la Asignación por Prenatal, el organismo estableció fechas agrupadas por pares de terminación de DNI. El 14 de abril cobrarán los documentos 0 y 1 , el 15 los terminados en 2 y 3 , el 16 para el 4 y 5 , el 17 para el 6 y 7 y el 20 de abril para los documentos finalizados en 8 y 9.

ANSES, cómo nombrar un apoderado

En el caso de la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el período de cobro será general para todas las terminaciones de documento. Para la primera, el plazo va del 14 de abril al 12 de mayo , mientras que para las de pago único se habilitará desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo.

Finalmente, la Prestación por Desempleo tendrá su propio esquema de cierre de mes. Los beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1 cobrarán el 22 de abril , los terminados en 2 y 3 el 23 , los terminados en 4 y 5 el 24 , los terminados en 6 y 7 el 27 y el calendario concluye el 28 de abril para las terminaciones 8 y 9.

GZ / lr