La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, emitió un comunicado oficial para alertar a la población sobre la detección de recientes intentos de estafas. Según informó la entidad, personas ajenas a la institución se hacen pasar por personal oficial con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los beneficiarios bajo la falsa promesa de acceder a supuestos beneficios económicos.

Desde el organismo aclararon que bajo ninguna circunstancia se comunican para solicitar información sensible, claves o datos de cuentas bancarias a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Ante esta situación, las autoridades recomendaron desestimar cualquier tipo de publicación o comunicación que circule por fuera del sitio oficial y que incluya formularios, enlaces o mensajes de procedencia dudosa.

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Un punto central de la advertencia reside en la gratuidad del sistema. El organismo recordó que todos los trámites y consultas que se realizan ante la institución son gratuitos y no requieren, en ningún caso, la intervención de gestores ni de intermediarios. Esta aclaración busca frenar el avance de terceros que intentan lucrar con la necesidad de los beneficiarios mediante maniobras de engaño en entornos digitales y analógicos.

Protocolos de seguridad y canales de denuncia

Ante la detección de una situación sospechosa o un intento de fraude, la ANSES solicitó a los ciudadanos efectuar la denuncia correspondiente. El trámite debe dirigirse a la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo. El objetivo de esta medida es que la institución pueda adoptar las acciones legales y administrativas pertinentes para frenar estas conductas delictivas que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

Para facilitar el reporte de estos hechos, el organismo habilitó diversos canales de comunicación. Los usuarios pueden realizar su denuncia de forma digital ingresando a la plataforma "mi ANSES", en la sección de "Denuncias y Reclamos", seleccionando la opción "Hacer una denuncia". Este canal permite dejar constancia del incidente de manera rápida y sin necesidad de traslados, garantizando la trazabilidad del reclamo.

Existen también opciones para quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial o por vías tradicionales. Las denuncias pueden presentarse personalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Paseo Colón 329, piso 5, o en la oficina de ANSES más cercana al domicilio del afectado. Asimismo, se mantiene operativa la línea telefónica 130 y la posibilidad de enviar la denuncia por correo postal a la sede central mencionada.

Prevención frente a falsas promesas de pagos

La preocupación de las autoridades radica en la sofisticación de los relatos utilizados por los estafadores. Los delincuentes suelen utilizar términos técnicos o referencias a programas oficiales para generar confianza en la víctima. Sin embargo, la regla general del organismo es estricta: ninguna gestión legítima requiere que el beneficiario entregue sus claves de seguridad social o números de cuenta fuera de los entornos oficiales protegidos.

El Ministerio de Capital Humano enfatizó que la prevención es la herramienta más eficaz para combatir estos delitos. Al no existir gestores autorizados, cualquier persona que se presente como tal y solicite dinero o información privada debe ser considerada un potencial estafador. La transparencia en los procesos administrativos es la base que utiliza el organismo para desarticular estas redes de fraude que proliferan en épocas de pago de bonos o actualizaciones de haberes.

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La recomendación final de la entidad es mantener la guardia alta frente a comunicaciones no solicitadas. Si un mensaje remite a un link externo que no pertenece al dominio oficial del Estado, debe ser ignorado de inmediato. La seguridad de los datos personales es responsabilidad compartida, y la denuncia temprana en los canales habilitados es fundamental para que la Dirección de Asuntos Penales pueda intervenir y proteger el patrimonio de los beneficiarios del sistema previsional.

GZ / lr