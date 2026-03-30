La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un recordatorio oficial sobre el vencimiento de la prórroga para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al 2025. El martes 31 de marzo es la fecha límite para que los titulares de la asignación completen este trámite obligatorio, el cual permite acceder al cobro del 20% del complemento acumulado durante el año 2024.

Este documento es la herramienta que utiliza el Estado para acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes beneficiarios. Según informó el organismo, la gestión se puede realizar íntegramente de manera digital a través de la plataforma "mi ANSES", utilizando tanto el sitio web oficial como la aplicación para dispositivos móviles.

ANSES, cómo nombrar un apoderado

Para que el trámite sea válido, los beneficiarios deben utilizar exclusivamente el formulario generado desde el sistema oficial. Una vez descargado, el documento debe ser completado y firmado por las autoridades sanitarias y educativas correspondientes. ANSES aclaró que esta es la única vía para certificar que se cumplieron los requisitos de corresponsabilidad que exige el programa de seguridad social.

Guía paso a paso para realizar la carga digital

El proceso comienza ingresando a "mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, el usuario debe dirigirse a la sección "Hijos" y luego a "Libreta AUH" para consultar el estado de la información de las personas a cargo. En caso de que falte completar alguna de las secciones de educación, salud o vacunación, el sistema permite seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargar el archivo.

Una vez impreso el formulario en una sola hoja y con buena calidad, los titulares deben llevarlo al centro de salud o a la escuela para obtener las firmas pertinentes. Luego de completar este paso, se debe tomar una fotografía del formulario sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 megabytes (MB).

Para finalizar la gestión, el usuario debe reingresar a la plataforma, seleccionar "Subir Libreta AUH" y seguir las instrucciones de carga. El organismo previsional destacó que el proceso se considera formalmente terminado recién cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. Este mensaje es el comprobante de que la presentación se efectuó de manera correcta y que el trámite entró en la etapa de liquidación.

Guía para presentar la Libreta AUH 2025 ante la ANSES

En aquellos casos donde los beneficiarios no puedan realizar la presentación por medios digitales, ANSES mantiene habilitada la opción presencial. El trámite se puede hacer sin necesidad de solicitar un turno previo en cualquier oficina del organismo o en los operativos territoriales de atención que se despliegan en distintos puntos del país. La prioridad es asegurar que todos los titulares alcancen a presentar la documentación antes del cierre del lunes 31.

GZ / lr