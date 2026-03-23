La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ratificó la vigencia de la prórroga para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período 2025. Los beneficiarios tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para registrar el documento y habilitar el cobro del 20% del complemento que se acumuló a lo largo del año 2024.

Este documento funciona como el mecanismo de control estatal para asegurar que los niños y adolescentes cumplan con el calendario oficial de vacunación, los controles de salud periódicos y la asistencia regular a las instituciones educativas. El trámite se gestiona de manera centralizada a través de la plataforma "mi ANSES", disponible tanto en el sitio web oficial del organismo como en su aplicación para dispositivos móviles.

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El formulario generado desde el portal institucional es el único instrumento válido para completar el proceso. Una vez descargado, el titular debe concurrir a los centros de salud y a los establecimientos escolares para que las autoridades correspondientes validen la información y estampen su firma. Sin este paso previo, el sistema no permite avanzar con la carga digital de los datos.

El proceso de carga digital y requisitos técnicos

Para iniciar la gestión, el usuario debe ingresar a "mi ANSES" con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú principal, es necesario dirigirse a la sección de "Hijos" y luego seleccionar "Libreta AUH". En esa instancia, el sistema muestra la información registrada de los menores a cargo para que el titular verifique si los datos de educación y salud están actualizados o si presentan faltantes.

En caso de que alguna sección figure como incompleta, el usuario debe elegir la opción de "Generar Libreta". Este archivo se puede descargar directamente o enviar por correo electrónico para su posterior impresión. La ANSES recomendó que la impresión se realice en una sola hoja y con alta calidad para evitar inconvenientes durante la fase de digitalización y lectura de los datos por parte del sistema.

Una vez que el formulario cuenta con todas las firmas, el beneficiario debe tomarle una fotografía sobre una superficie plana y con iluminación suficiente. La imagen debe capturar las cuatro esquinas marcadas en negro y no puede superar los 3 megabytes (MB) de peso, manteniendo el formato JPG. Luego se debe reingresar a la aplicación para seleccionar la opción "Subir Libreta AUH" y finalizar el envío.

Presentación presencial y plazos finales de la Libreta AUH

El proceso de carga virtual se considera finalizado únicamente cuando el titular de la asignación recibe una confirmación por correo electrónico. Este mensaje garantiza que la presentación se efectuó de manera correcta y que el trámite ingresó en la etapa de liquidación administrativa. El organismo recordó que el cumplimiento de este requisito es indispensable para no perder el retroactivo correspondiente al año anterior.

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A pesar de la prioridad que se le otorga a la vía digital, el organismo mantiene canales de atención física para quienes encuentren dificultades técnicas. El trámite se puede realizar sin turno previo en cualquier oficina de la ANSES o en los operativos territoriales que el Ministerio de Capital Humano despliega en distintos puntos del país. En estos casos, el personal administrativo se encarga de recibir el formulario papel.

La extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2026 busca otorgar un margen mayor a las familias que todavía no acreditaron los controles médicos de 2024. Según la normativa vigente, la falta de presentación del documento no solo impide el cobro del complemento acumulado, sino que también afecta la continuidad de la percepción del beneficio mensual si no se regulariza la situación escolar y sanitaria de los menores.

GZ / LR