Las protestas de camioneros crecen en Córdoba y se extienden a otras provincias

Transportistas de granos iniciaron este lunes una jornada de protesta con más de 20 puntos de reclamo en la provincia de Córdoba, en el marco de un conflicto por la actualización de tarifas y el aumento de costos operativos. Las manifestaciones se desarrollan sin cortes totales, pero con fuerte presencia del sector en distintos puntos estratégicos.

En Río Cuarto, uno de los focos principales de la protesta, los camioneros se concentraron en la rotonda de la Sociedad Rural y frente a una estación de servicio sobre la ruta A005. Allí, más de 100 transportistas participaron de una asamblea para definir los pasos a seguir.

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El referente de Fecotac (Federación de Cooperativas de Transporte de Cargas de Córdoba), Gustavo Revella, advirtió sobre la gravedad de la situación. “Se firmó un acuerdo en febrero, pero las empresas no lo respetaron. Estábamos viajando con un 25 o 30 por ciento menos”, señaló.

El conflicto se profundiza por el incremento de los costos, especialmente el combustible. “Este año tuvimos un 40% de aumento del gasoil y no se pudo aguantar más”, afirmó Revella, quien también denunció prácticas abusivas por parte de las empresas cerealeras.

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Según indicó, la problemática no es exclusiva de Córdoba y comienza a extenderse a otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe, donde también se registraron protestas en distintos puntos, como el cruce de rutas bonaerense, con camioneros autoconvocados que se manifestaron de manera pacífica para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y una reducción en los costos del combustible. “Se están sumando. Esto no va más, no se puede trabajar a pérdida”, remarcó.

Mientras tanto, representantes del sector mantienen gestiones ante autoridades para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, no descartan profundizar las medidas en caso de no obtener respuestas en el corto plazo.