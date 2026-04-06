Kids Sapiens, la plataforma que convierte el tiempo de pantalla en "gimnasio mental" para niños

La plataforma educativa Kids Sapiens propone transformar el tiempo de pantalla en desarrollo cognitivo real para niños y niñas. Su fundador, Esteban Cervi, psicólogo argentino radicado en España, la define con una frase directa: "Un gimnasio mental para entrenar habilidades”.

La plataforma ofrece más de 18 juegos orientados a entrenar habilidades cognitivas distintas -razonamiento numérico, memoria visual, pensamiento crítico, inteligencia emocional, razonamiento lógico y conciencia fonológica, entre otras- y está diseñada para niños de entre 5 y 15 años, con sesiones de entre 5 y 15 minutos diarios.

Recomiendan limitar el uso de pantallas a menores de 5 años

La iniciativa surge de una tensión que Cervi conoce de primera mano como padre de dos hijas, una de 6 años y otra de 2. "Con respecto a la batalla ‘pantalla sí o pantalla no’, para los que somos padres, un poco está perdida y terminamos entregando nuestros hijos a la pantalla. Y a las plataformas y softwares que están atrás, que son grandes empresas que tienen como objetivo hacer que los chicos usen mucho ese dispositivo. Eso genera adicción", explicó en el programa radial Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7.

Frente a ese escenario, Cervi no propone la abstención total sino una alternativa de menor daño. La recomendación pediátrica, reconoce, sigue siendo clara: "Por la ciencia ya sabemos que no hay una edad segura para la pantalla, que lo ideal es que los chicos hasta los 7, 8 años directamente no miren ningún tipo de pantalla, ni de teléfonos celulares, ni tablet, ni televisión, porque no les aporta nada".

Pero ante la dificultad práctica de sostener ese estándar en el mundo contemporáneo, concluye: "Si van a mirar pantalla, entonces que vean algo que les va a servir para desarrollar algún tipo de habilidad mientras juegan".

Conductismo aplicado al juego

El diseño de Kids Sapiens no es casual. Cervi, que acumula más de dos décadas en tecnología y formación en psicología, ancló la mecánica de la plataforma en el condicionamiento operante del psicólogo Burrhus F. Skinner: el estímulo positivo ocurre únicamente cuando el niño responde correctamente. "En esta plataforma el estímulo está solamente cuando aprendiste algo nuevo. Lo que buscamos es que haya que asociar el estímulo positivo con el aprendizaje", detalló.

La diferencia con otras aplicaciones, subraya, es estructural: "No es como que estás mirando un dibujito y te aparecen 50 sonidos, 50 personajes, 50 cambios de escena para estimularte. No. Acá el estímulo está solamente cuando aprendiste algo".

La plataforma respalda ese enfoque en investigaciones publicadas en revistas científicas de referencia. Un estudio de Diamond y Lee (2011) en Science señala que las intervenciones que desafían las funciones ejecutivas en niños de 4 a 12 años producen mejoras duraderas en atención, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Otro trabajo de Hirsh-Pasek et al. (2015) en Psychological Science in the Public Interest establece que las aplicaciones educativas que promueven aprendizaje activo con retroalimentación inmediata mejoran significativamente los resultados frente al tiempo de pantalla pasivo.

Qué ofrece la plataforma

Kids Sapiens incluye juegos como Para la Vida -centrado en autonomía, vínculos y seguridad-, El Detective para razonamiento lógico, ¿Cómo se siente? orientado a inteligencia emocional, El Semáforo para control ejecutivo, y módulos de matemática, geografía, patrones, analogías y hasta un juego de lectura en Braille. La dificultad se adapta automáticamente al rango etario seleccionado al crear el perfil.

El modelo de monetización no involucra publicidad ni compras dentro de la aplicación. La versión gratuita permite 5 minutos de juego diario con un perfil de niño. La versión Premium, a 1,99 dólares por mes con facturación anual, habilita tiempo ilimitado con control parental, hasta tres perfiles de hijos y soporte prioritario, con garantía de devolución a 30 días.

Especialistas aseguran que la pandemia y el uso de pantallas afectaron el desarrollo del lenguaje en niños

Cervi destaca también el componente vincular de la herramienta. "Lo juego con mi mujer y mis hijas juntos. Porque se me ocurre que es bueno ver cuál es el razonamiento de esas criaturas descontaminadas de todo, que es una etapa tan hermosa. Plantearles las opciones y ver qué piensan antes de responder, que no vayan y respondan porque sí algo, sino que lo argumenten. Me parece que ahí necesita un acompañamiento parental", dijo.

Recepción inicial

La plataforma se lanzó hace apenas días y ya supera las 300 familias registradas, con alrededor de 150 sesiones activas por día. Cervi, que definió la iniciativa como un aporte personal y no como un negocio -"lo hice desde el corazón para mis hijas y los hijos de mis amigos"-, lleva más de 20 años en el sector tecnológico y gestiona una empresa del rubro desde los 16 años.

Kids Sapiens no requiere descarga: funciona en celular, tablet y computadora desde el navegador. La creación de una cuenta es gratuita y no exige tarjeta de crédito. La plataforma está disponible en español e inglés en kidssapiens.com.