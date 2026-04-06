Más de 26.000 aspirantes: la UPC inicia el ciclo con cifras récord

La Universidad Provincial de Córdoba inició el ciclo lectivo 2026 con más de 26.400 preinscripciones, una cifra récord que consolida su crecimiento y expansión en todo el territorio provincial. Las clases comenzaron en sus cuatro facultades, su instituto tecnológico y sus 12 sedes regionales.

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El crecimiento también se refleja en el interior. Entre las sedes regionales con mayor cantidad de aspirantes se destacan Río Tercero, con 1.090 preinscripciones; Cruz del Eje, con 884; y Bell Ville, con 697. La incorporación de nuevas sedes amplía el alcance de la universidad en localidades clave.

En la ciudad de Córdoba, la Facultad de Arte y Diseño lidera ampliamente con más de 10.300 aspirantes. Le siguen Turismo y Ambiente, Educación Física y Educación y Salud, todas con una importante demanda de ingresantes para este ciclo.

Por su parte, el instituto tecnológico de la universidad alcanzó 2.667 preinscripciones, impulsado por el interés en carreras vinculadas a la innovación y la producción. Entre las más elegidas se encuentran Diseño Gráfico, Profesorado de Educación Física, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Administración de Empresas y Psicopedagogía.

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El ciclo 2026 también marca la apertura de nuevas sedes en Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas, que se suman a las ya existentes. Con un crecimiento del 30% respecto al año anterior, la UPC consolida su posicionamiento como una de las instituciones educativas de mayor expansión en la provincia, en un contexto de alta demanda por formación universitaria pública.