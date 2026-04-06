A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 6 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 6 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.405 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 6 abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 6 de abril el dólar blue cotiza a $1. 365 para la compra y $1.415 para la venta.

Revés en Nueva York: se desploma el negocio de Burford y crece el misterio sobre los socios ocultos del litigio

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 6 abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 6 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.432,30 para la compra y $1.436,30 para la venta

A cuánto cotiza ell dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 6 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 6 de abril a $1.483,40 para la compra y $1.484,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 6 de abril

Semana Santa 2026: récord de viajeros en Argentina, pero con una fuerte caída en el consumo real

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 6 de abril en $1.456,60 para la compra y $1.456,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 6 de abril a $1.839.50 como referencia de dólar tarjeta.

La Secretaría de Educación, con casi la mitad de actividades sin ejecución presupuestaria

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 609 puntos básicos este lunes 6 de abril.