domingo 05 de abril de 2026
ECONOMIA
TURISMO INTERNO

Semana Santa 2026: récord de viajeros en Argentina, pero con una fuerte caída en el consumo real

Más de 2,8 millones de turistas se movilizaron por el país durante el fin de semana XXL. Aunque viajó un 5,6% más de personas que en 2025, el gasto total real retrocedió casi un 19%. Además, se eligieron destinos más cercanos y las estadías fueron más cortas.

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Turismo en Semana Santa 2026 | NA

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, con un impacto económico de $808.198 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque la cantidad de viajeros creció un 5,6% respecto de 2025, el gasto total cayó un 18,9% en términos reales, en un contexto de ajuste del consumo y escapadas más breves.

El informe muestra un cambio en el perfil del turista en este tercer fin de semana largo: más movimiento, pero menos ingresos reales. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, lo que representó una baja real del 8,4%. A esto se sumó un acortamiento en las estadías, que promediaron las 2,6 noches (un 16,1% menos que en 2025).

Desde CAME señalaron que se consolidó un comportamiento más prudente, con prioridad en actividades gratuitas o de menor costo.

Semana Santa 2026: más de 2,8 millones de turistas

Este fenómeno responde a un contexto económico donde el costo del transporte y los servicios influyó directamente en la planificación. Según un informe de la UADE, una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar, una cifra que equivale al 69% de un salario medio, obligando a los argentinos a elegir destinos más accesibles o reducir la permanencia.

Hubo una fuerte dispersión territorial, con buen nivel de movimiento tanto en destinos tradicionales como en plazas emergentes, que combinaron turismo religioso, cultural, gastronómico y de naturaleza.

Destinos: los clásicos y el ascenso del turismo cultural

El mapa turístico mostró una fuerte dispersión. Los grandes polos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza y Mar del Plata lideraron la convocatoria. En la Costa Atlántica, el flujo fue incesante: se registraron picos de 2.300 autos por hora hacia las localidades balnearias.

Por otro lado, destinos como Tandil y Villa Elisa (Entre Ríos) se destacaron por su ocupación casi plena. Un punto alto de la jornada fue para la provincia de Tucumán, que recibió el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26 por su arquitectura Art Nouveau, consolidándose como una joya del turismo cultural en el Norte Grande.

Semana Santa 2026: más de 2,8 millones de turistas

Tecnología e Inteligencia Artificial en la planificación

El informe de CAME y datos de plataformas como Booking se consolidaron como principal fuente de inspiración:

Redes Sociales: el 54% de los argentinos eligió su destino influenciado por lo visto en plataformas digitales.

Inteligencia Artificial: un 19% de los viajeros ya incorpora herramientas de IA para optimizar sus itinerarios y costos.

El "boca a boca": a pesar de la digitalización, el 52% sigue confiando en recomendaciones de familiares y amigos.

El impacto de los precios y el calendario

La festividad no estuvo exenta de desafíos para el bolsillo. Una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país, equivalente al 69% de un salario medio.

La rosca de Pascua y los huevos de chocolate registraron aumentos de hasta el 63%, explicados por el shock en el precio internacional del cacao. Aun así, el comercio electrónico resistió: a través de Tiendanube, se vendieron más de 73.000 productos relacionados con la fecha.

La coincidencia con el feriado del 2 de abril —Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas— extendió el descanso y potenció el movimiento turístico. En Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande volvió a ser el epicentro de la soberanía con su tradicional Vigilia, convocando a miles de personas en un homenaje que potencia el turismo de memoria.

En lo que va del año, los tres fines de semana largos acumulan casi 6,9 millones de turistas y un gasto total superior a los $2 billones, consolidando al turismo interno como uno de los motores de la actividad económica, aunque con un consumo más contenido.

GD

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