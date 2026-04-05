Semana Santa 2026: récord de viajeros en Argentina, pero con una fuerte caída en el consumo real

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, con un impacto económico de $808.198 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque la cantidad de viajeros creció un 5,6% respecto de 2025, el gasto total cayó un 18,9% en términos reales, en un contexto de ajuste del consumo y escapadas más breves.

El informe muestra un cambio en el perfil del turista en este tercer fin de semana largo: más movimiento, pero menos ingresos reales. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, lo que representó una baja real del 8,4%. A esto se sumó un acortamiento en las estadías, que promediaron las 2,6 noches (un 16,1% menos que en 2025).

Desde CAME señalaron que se consolidó un comportamiento más prudente, con prioridad en actividades gratuitas o de menor costo.

Este fenómeno responde a un contexto económico donde el costo del transporte y los servicios influyó directamente en la planificación. Según un informe de la UADE, una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar, una cifra que equivale al 69% de un salario medio, obligando a los argentinos a elegir destinos más accesibles o reducir la permanencia.

Hubo una fuerte dispersión territorial, con buen nivel de movimiento tanto en destinos tradicionales como en plazas emergentes, que combinaron turismo religioso, cultural, gastronómico y de naturaleza.

Destinos: los clásicos y el ascenso del turismo cultural

El mapa turístico mostró una fuerte dispersión. Los grandes polos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza y Mar del Plata lideraron la convocatoria. En la Costa Atlántica, el flujo fue incesante: se registraron picos de 2.300 autos por hora hacia las localidades balnearias.

Por otro lado, destinos como Tandil y Villa Elisa (Entre Ríos) se destacaron por su ocupación casi plena. Un punto alto de la jornada fue para la provincia de Tucumán, que recibió el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26 por su arquitectura Art Nouveau, consolidándose como una joya del turismo cultural en el Norte Grande.

Tecnología e Inteligencia Artificial en la planificación

El informe de CAME y datos de plataformas como Booking se consolidaron como principal fuente de inspiración:

Redes Sociales: el 54% de los argentinos eligió su destino influenciado por lo visto en plataformas digitales.

Inteligencia Artificial: un 19% de los viajeros ya incorpora herramientas de IA para optimizar sus itinerarios y costos.

El "boca a boca": a pesar de la digitalización, el 52% sigue confiando en recomendaciones de familiares y amigos.

El impacto de los precios y el calendario

La festividad no estuvo exenta de desafíos para el bolsillo. Una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país, equivalente al 69% de un salario medio.

La rosca de Pascua y los huevos de chocolate registraron aumentos de hasta el 63%, explicados por el shock en el precio internacional del cacao. Aun así, el comercio electrónico resistió: a través de Tiendanube, se vendieron más de 73.000 productos relacionados con la fecha.

La coincidencia con el feriado del 2 de abril —Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas— extendió el descanso y potenció el movimiento turístico. En Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande volvió a ser el epicentro de la soberanía con su tradicional Vigilia, convocando a miles de personas en un homenaje que potencia el turismo de memoria.

En lo que va del año, los tres fines de semana largos acumulan casi 6,9 millones de turistas y un gasto total superior a los $2 billones, consolidando al turismo interno como uno de los motores de la actividad económica, aunque con un consumo más contenido.

GD