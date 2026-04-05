Este domingo, el papa León XIV brindó su primer mensaje de Pascua, en el que llamó al cese inmediato de las hostilidades globales y pidió "elegir la paz", denunciando la "indiferencia" ante las guerras en el mundo y pidiendo una transformación profunda de las conciencias.

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos", expresó desde la plaza de San Pedro durante su primera misa de Pascua y su tradicional bendición 'urbi et orbi' ('a la ciudad y al mundo').

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En medio de un ambiente festivo, acompañado de flores, trompetas y cantos litúrgicos, aunque en un duro contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, el Sumo Pontífice dio un mensaje que sacudió el Vaticano y, desde el balcón central de la Basílica Vaticana, imploró a Dios "que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia".

"¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!", exclamó e invitó a los presentes a una Vigilia de Oración por la Paz el próximo sábado 11 de abril.

El religioso cuestionó la "globalización de la indiferencia" y agregó: "La paz que Jesús nos da no es una que simplemente silencia las armas, ¡sino una que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros! ¡Convirtámonos a la paz de Cristo! ¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!".

El papa León XIV cargó la cruz en todo el Vía Crucis y dejó un fuerte mensaje contra la violencia

Sin mencionar a ningún país ni región en crisis en el mundo, León XIV deseó "Felices Pascuas" en diez idiomas, entre ellos árabe, chino, polaco y español, ante unos 50 mil fieles y concluyó: "La fuerza con la que Cristo resucitó es totalmente no violenta".

"En esta fiesta, abandonemos todo deseo de contienda, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por la guerra", concluyó, anunció también la indulgencia plenaria por parte del cardenal Dominique Mamberti y cerró encomendando a los corazones que sufren a la verdadera paz de Dios.

El papa León XIV busca una "puerta de salida" a la guerra en Medio Oriente

Mientras la guerra en Medio Oriente continúa escalando, el Sumo Pontífice nacido en Chicago, Estados Unidos, multiplicó los llamamientos diplomáticos, interpelando incluso al presidente estadounidense Donald Trump, a quien llamó a "buscar una puerta de salida" al conflicto.



Es válido mencionar que en Jerusalén las celebraciones litúrgicas en la basílica del Santo Sepulcro, en el lugar donde se indica que ocurrió la resurrección de Jesús, se celebraron a puertas cerradas dadas las restricciones de seguridad por la guerra con Irán iniciada el 28 de febrero.

En Debel, zona cercana a la frontera de Israel, las celebraciones de Pascua se prepararon mientras resonaban los bombardeos del pueblo, mientras que en Dubai , en Emiratos Árabes Unidos, las misas están suspendidas desde el viernes y hasta nuevo aviso.

AS.