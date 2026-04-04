Primer vía crucis del papa León XIV en plena guerra

El sumo pontífice encabezó este viernes el vía crucis en el Coliseo, el primero celebrado por un pontífice en persona desde 2022, debido a los problemas de salud de su antecesor, Francisco, fallecido el 21 de abril, un día después de la celebración de Pascua de 2025.

A los 70 años, León XIV cargó él mismo una gran cruz de madera a lo largo de las 14 estaciones que rememoran el recorrido de Jesús.

El último en hacer el recorrido completo fue Juan Pablo II en 1994. Retomar esta tradición “representa lo que el Papa es hoy en el mundo como líder espiritual, para decir que Cristo sigue sufriendo, y yo también llevo todos estos sufrimientos en mi oración”, dijo el sucesor de San Pedro frente a un mundo cada vez más acorralado por guerras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pascuas y la guerra. El viernes por la mañana, el santo padre volvió a pedir por la paz en conversaciones telefónicas con el presidente israelí Isaac Herzog y con el ucraniano Volodimir Zelenski, a quienes instó a trabajar por “una paz justa y duradera en todo Medio Oriente”.

En la vigilia del jueves, envió un mensaje que se proyectó hacia la política estadounidense. El primer papa nacido en EE.UU. cuestionó –sin nombrarlo directamente– el llamado del ministro de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien había pedido al pueblo “rezar de rodillas cada día” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”. Para el Papa, esa visión supone “lógicas de dominio, totalmente ajenas al camino de Jesucristo”, señaló en la homilía.

Desde que EE.UU. e Israel comenzaron a bombardear Irán a finales de febrero, el Papa ha pedido constantemente el fin de la violencia y la vuelta al diálogo para resolver el conflicto. A principios de la semana se refirió a las declaraciones de Donald Trump sobre su intención de “poner fin” a la guerra: “Esperemos que esté buscando una manera de disminuir la cantidad de violencia, de bombardeos”, señaló el pontífice a periodistas.

Vía crucis. El viernes por la tarde en la ceremonia dentro del Coliseo romano, León XIV escuchó con los ojos cerrados las meditaciones acompañado de aproximadamente 30 mil personas. Escritas por el franciscano Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, que vivió en Jerusalén entre 2016 y 2025, apuntaron con firmeza hacia quienes ejercen poder político y económico. En la introducción se destacó que el vía crucis “no es el camino del que vive en un mundo asépticamente devoto y de recogimiento abstracto, sino el ejercicio del que sabe que la fe, la esperanza y la caridad deben encarnarse en el mundo real, donde el creyente es continuamente desafiado y constantemente debe hacer suyo el modo de proceder de Jesús”.

En la primera estación se tomó un fragmento de la Carta a los fieles de Francisco de Asís: “Toda autoridad deberá responder ante Dios por el propio modo de ejercitar el poder recibido: el poder de juzgar, pero también el poder de comenzar una guerra o de terminarla; el poder de educar a la violencia o a la paz; el poder de alimentar el deseo de venganza o el de reconciliación; el poder de usar la economía para oprimir los pueblos o para liberarlos de la miseria; el poder de pisotear la dignidad humana o de tutelarla; el de promover y defender la vida o de rechazarla y suprimirla”.

Hoy por la mañana, León XIV presidirá la misa de Pascuas en la plaza de San Pedro, donde impartirá la bendición Urbi et Orbi.