Artemis: el inodoro de la nave a la Luna no se rinde y sigue dando problemas

La nave Orión, donde viajan los tres astronautas estadounidenses y el astronauta canadiense de la misión Artemis II a la Luna, tuvo un nuevo problema en su sistema sanitario, más específicamente, en el inodoro, informó el director de vuelo de la misión, Judd Frieling, en rueda de prensa. Este inconveniente ocurre pocos días después que el mismo dispositivo sufriera serias dificultades. Esa vez, los tripulantes, ayudados por el centro de control de Houston, consiguieron resolver la avería, explicaron fuentes de la NASA.

Desperfecto en el espacio: los astronautas de Artemis II repararon el baño de la cápsula Orion en pleno vuelo

Respondiendo las preguntas de los periodistas, Frieling detalló que el actual contratiempo se debe la formación de hielo en el sistema sanitario. “Intentamos expulsar el aire del tanque para aguas residuales conectado al retrete. Tuvimos problemas por la obstrucción con hielo, según parece”, reconoció. Y luego agregó que, si bien, “técnicamente ahora mismo (el inodoro) sí funcionaría tanto para el número uno como para el número dos”, el objetivo es “mantener los tanques a la mitad” hasta que pueda identificarse “qué está pasando con la línea de ventilación”.

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Mientras tanto, los astronautas usan dispositivos plegables de contingencia para orina, dos por persona, que, según Frieling “pueden ventearse al exterior (...) o podrían recolectarse en bolsas de agua de contingencia”.

Baño del Artemis II

Cómo avanza la misión Artemis II

La misión Artemis II ya superó la mitad del trayecto hacia la Luna y sigue una trayectoria precisa hacia el sobrevuelo para el próximo lunes 6 de abril, luego que los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Johnson Space Center de Houston tomaran la decisión de cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria de salida al evaluar que la nave sigue la ruta correcta.

Qué está poniendo a prueba Artemis II y por qué de eso depende el regreso de la NASA a la Luna

Artemis II salió el pasado jueves de Cabo Cañaveral, ubicado en el sur de Estados Unidos, con el objetivo de orbitar alrededor de la Luna.

Los astronautas de la nave Orión

Luego de la maniobra de inyección translunar realizada el 2 de abril, los astronautas estadounidense Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen se convirtieron en las primeras personas en dejar la órbita terrestre desde el programa Apolo, en 1972, y las que más lejos han logrado viajar desde la Tierra.

HM