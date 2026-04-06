Las impactantes fotos de la misión Artemis II de la NASA: el regreso de la humanidad a la órbita de la Luna

En su travesía de 2 millones de kilómetros, los tripulantes de la misión Artemis II encuentran numerosas oportunidades para obtener imágenes espectaculares, tanto de la Tierra como de la Luna. La NASA se encarga de cargar las nuevas imágenes y videos todos los días en su sitio web.

Con potentes cámaras, el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch junto con Jeremy Hansen, aprovechan los minutos que les permite su ajetreada agenda para observar el espacio exterior desde la ventana de la cápsula Orion. También cuentan con sistemas de alta resolución para fotografiar el interior de la nave.

"La Luna no es sólo un símbolo para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, es un faro para la ciencia y para comprender de dónde venimos", se entusiasmó Koch, de 47 años, veterana del espacio e ingeniera de esta misión.

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Desde la alegría por el lanzamiento exitoso del cohete hasta la vida cotidiana en gravedad cero, pasando por las emocionantes vistas de la Tierra y la Luna, la galería fotográfica de la NASA suma día a día imágenes que impactan a la humanidad en un viaje que quedará en las retinas de todos.