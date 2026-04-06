“El viento no nos permitió seguir”: Río Ceballos reprograma el Encuentro Internacional de Globos tras una convocatoria masiva

El Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos de Río Ceballos debió reprogramarse tras las condiciones climáticas adversas que impidieron completar el cronograma previsto. A pesar de la suspensión parcial, la convocatoria fue masiva y dejó un fuerte movimiento económico en la ciudad.

“Teníamos planificado hacerlo durante cuatro días este fin de semana, solamente pudimos hacer dos por cuestiones climáticas, que fueron el jueves y el viernes”, señaló el secretario de Coordinación, Giusepe Bosco, a Perfil Córdoba.

El funcionario explicó que incluso la primera jornada pudo concretarse contra todo pronóstico. La lluvia se extendió hasta el mediodía, pero el equipo organizador decidió avanzar con el evento. “El jueves fue contra todo pronóstico, porque llovió hasta alrededor de la una del mediodía. Pero salimos, secamos la cancha y pudimos inflar los globos”, relató.

Sin embargo, el resto del fin de semana no pudo desarrollarse. Aunque el sábado dejó de llover, el estado del terreno y las condiciones del viento impidieron continuar.

25.000 personas y dos predios colmados

A pesar de la suspensión, el evento logró una convocatoria destacada. “Tuvimos alrededor de 25.000 personas dando vuelta entre los dos predios”, confirmó el secretario.

Las actividades se desarrollaron en el Polideportivo Municipal Jorge Newbery y en el Complejo La Adelina, donde se instalaron food trucks, feria de emprendedores, espacios recreativos y espectáculos en vivo.

La masiva convocatoria también tuvo impacto en la economía local. “Fue muchísima gente. Incluso esos dos días se tuvieron buenas ventas los emprendedores. Para nosotros el evento es eso: más allá de que sea un espectáculo, genera un derrame económico importante en la ciudad”, destacó.

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Bosco explicó además que el evento también beneficia a instituciones locales. “Es un evento en el que recaudan los clubes de fútbol y asociaciones del tercer sector a las que les damos la concesión de los espacios públicos para estacionamiento”, indicó.

Reprogramación para mayo

Frente a la suspensión, el municipio decidió reprogramar el Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos para el fin de semana largo de mayo. “Decidimos reprogramar la fecha y el 23, 24 y 25 de mayo va a ser la nueva fecha de los globos. En vez de cuatro días, al final vamos a tener cinco días en total, los dos que ya tuvimos y los tres del fin de semana largo”, explicó.

Los emprendedores que ya habían contratado sus espacios tendrán prioridad para la reprogramación, mientras que la organización evaluará la apertura de nuevos cupos. Además, las entradas adquiridas para las jornadas suspendidas podrán utilizarse durante las nuevas fechas.