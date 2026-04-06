Aumentos en panificados: el kilo supera los $3.500 en Córdoba

El precio del pan en Córdoba registró un aumento de entre el 10% y el 15% desde este lunes, en un contexto de suba de costos que afecta a todo el sector. La actualización impacta en todos los productos panificados y marca el primer ajuste en varios meses.

El presidente del Centro de Industriales Panaderos y Afines de la Provincia de Córdoba, Marcelo Caula, explicó que el incremento responde a la imposibilidad de sostener los precios actuales. “No ha aumentado desde hace mucho tiempo” y el último ajuste se había realizado en septiembre, indicó.

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Entre los principales factores que impulsaron la suba, Caula mencionó el aumento en los servicios, la materia prima y los impuestos. “Realmente ya no podemos sostener más esta situación”, afirmó, y detalló que el gas registró subas interanuales de entre el 80% y el 90%, además del impacto del combustible en los costos de transporte.

Con este ajuste, los nuevos precios de referencia en la ciudad ubican al pan francés en 3.500 pesos el kilo, el miñón en 4.000 pesos, los criollos comunes en 8.000 pesos y las facturas desde 1.000 pesos por unidad.

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El incremento también repercute en el consumo. Según indicó el dirigente, las ventas suelen resentirse en las primeras semanas tras las subas, aunque luego tienden a estabilizarse. Sin embargo, advirtió que algunos productos ya muestran caídas significativas.

“En criollos, facturas y pastelerías, la caída en las ventas ronda desde un 20% a un 30%”, señaló Caula, quien además remarcó un cambio en los hábitos de compra. “La gente viene, te lleva de una tira, dos tiras. Es muy raro que alguien venga por el kilo”, explicó.

En este contexto, el sector panadero enfrenta un escenario de costos en alza y consumo retraído, que obliga a ajustar precios para sostener la actividad.