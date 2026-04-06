La empresa Tesla inició este fin de semana la comercialización de las primeras 5.000 unidades del robot humanoide Optimus Gen 3, diseñado para ejecutar tareas domésticas básicas en hogares de Estados Unidos y Europa. El despliegue marcó el ingreso oficial de la robótica de servicio al mercado masivo tras años de prototipos.

Según el informe técnico de Tesla Robotics, el dispositivo mide 1,73 metros, pesa 57 kilos y opera mediante una red neuronal entrenada para la manipulación de objetos delicados. Esta versión comercial superó en velocidad de procesamiento a sus predecesores, permitiendo doblar ropa y cargar el lavavajillas sin intervención humana.

Expertos de Mayo Clinic confirmaron que el estrés no causa tumores ni la actitud positiva garantiza una cura definitiva

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hardware del Optimus Gen 3 incluyó actuadores electromecánicos en sus articulaciones que imitaron el rango de movimiento de un adulto promedio. Los sensores táctiles en las yemas de sus dedos detectaron variaciones de presión mínimas para evitar daños en vajilla o textiles.

La unidad de control central integró el chip de inteligencia artificial Full Self-Driving (FSD), el mismo que equipó a los vehículos de la firma. Este cerebro electrónico procesó flujos de video en tiempo real para mapear los interiores de las viviendas con precisión milimétrica.

¿Qué funciones específicas cumple el robot Optimus Gen 3 en el hogar?

El Optimus Gen 3 realizó acciones de clasificación de residuos, ordenamiento de calzado y preparación de mesas para servicios de comida. La IA de visión espacial detectó la profundidad y la textura de los materiales para ajustar la fuerza del agarre.

La capacidad de carga del modelo soportó hasta 20 kilogramos en movimiento, lo que facilitó el traslado de paquetes o compras desde la entrada. El sistema de equilibrio dinámico evitó caídas ante obstáculos imprevistos como mascotas o juguetes esparcidos en el suelo.

El dispositivo mide 1,73 metros y pesa 57 kilos

La autonomía de la batería alcanzó las ocho horas de actividad continua con una sola carga de corriente estándar de 220v. Al detectar niveles de energía inferiores al 15%, el humanoide se dirigió de forma independiente a su estación de acoplamiento vertical en la pared.

El problema de la privacidad de los datos recolectados por Optimus

La controversia escaló debido a que el robot utilizó cámaras de 360 grados y micrófonos de alta sensibilidad para navegar y recibir órdenes. Todos los datos visuales y auditivos fueron procesados inicialmente en la nube de la compañía para optimizar los algoritmos de respuesta.

La Guerra de Malvinas desde la trinchera, la verdadera historia

La arquitectura de seguridad de la empresa implementó un cifrado de extremo a extremo para proteger el flujo de información. Sin embargo, los términos de servicio aclararon que ciertos fragmentos de interacción pudieron usarse para entrenar modelos de aprendizaje profundo globales.

El precio de lanzamiento de las unidades iniciales se ubicó en los 30.000 dólares, con una lista de espera que supera los dos millones de interesados. Tesla planea escalar la producción a 100.000 unidades anuales para finales del año próximo en su planta de Texas.

BGD/ML