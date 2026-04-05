Especialistas de la Mayo Clinic lanzaron una campaña global para desmitificar la creencia de que el estrés crónico funciona como un factor etiológico directo del cáncer. Los profesionales explicaron que no existe evidencia científica sólida que demuestre que las tensiones de la vida diaria muten células sanas en malignas.

Los datos del Mayo Clinic Health System indicaron que, aunque el estrés afecta la calidad de vida, no hay vínculo causal comprobado con el origen tumoral. La institución aclaró que culpar a las emociones por el diagnóstico oncológico genera una carga de responsabilidad psicológica innecesaria y nociva en los pacientes.

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La investigación técnica puntualizó que el estrés crónico aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero no altera el ADN de las células. Los expertos subrayaron que la confusión popular nace de la observación de conductas asociadas, como el tabaquismo o el consumo de alcohol frente a situaciones de angustia.

Los reportes de la institución señalaron que los pacientes que intentan mantener una "actitud positiva" por obligación suelen experimentar niveles más altos de ansiedad y frustración. Los médicos advirtieron que esta presión social por estar bien invisibiliza el proceso biológico real de la enfermedad.

¿Qué dice la ciencia sobre el estrés y el desarrollo del cáncer?

La respuesta técnica de la entidad médica determinó que el estrés impacta en el sistema inmunológico, pero no al nivel de iniciar un proceso carcinógeno. Los estudios epidemiológicos realizados en grandes poblaciones no arrojaron una relación estadística significativa entre eventos traumáticos y el surgimiento de tumores malignos.

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El informe destacó que el sistema inmune puede verse debilitado, lo que afecta la recuperación general, pero no es el gatillo de la enfermedad. Los factores genéticos, el estilo de vida y la exposición a carcinógenos ambientales permanecen como las causas primarias documentadas por la medicina moderna.

La Mayo Clinic recomendó el uso de técnicas de relajación y apoyo psicológico, pero con el objetivo de mejorar el bienestar diario. El documento separó estas prácticas del tratamiento oncológico curativo, el cual depende exclusivamente de protocolos médicos validados y no del estado de ánimo del individuo.

La clínica observó que la desinformación sobre este vínculo lleva a muchos pacientes a abandonar terapias convencionales en favor de "curas emocionales". Este comportamiento incrementa el riesgo de mortalidad al retrasar cirugías, quimioterapias o inmunoterapias esenciales para el control de la proliferación celular.

BGD / EM