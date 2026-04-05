Domingo de Pascua 2026: qué se celebra, cuál es su origen y por qué es la fecha más importante del cristianismo

El Domingo de Pascua, que en 2026 se celebra este 5 de abril, marca el momento más significativo del calendario cristiano: la resurrección de Jesucristo tras su crucifixión. La fecha no solo cierra la Semana Santa, sino que representa el fundamento mismo de la fe cristiana, al afirmar la victoria de la vida sobre la muerte.

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A diferencia del tono solemne que caracteriza a los días previos —como el Viernes Santo—, esta jornada se vive con un espíritu de celebración. En iglesias de todo el mundo, los fieles participan de misas especiales, vigilias y encuentros comunitarios que conmemoran el regreso a la vida de Jesús.

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Qué significa el Domingo de Pascua

Para el cristianismo, la resurrección no es solo un hecho simbólico, sino un evento central que confirma la promesa de salvación. Según los Evangelios, Jesús resucitó al tercer día después de haber sido crucificado, un episodio que marca el inicio de una nueva etapa para sus seguidores.

Este acontecimiento es interpretado como una señal de esperanza: la posibilidad de trascender el sufrimiento y alcanzar una vida nueva. Por eso, el Domingo de Pascua también se asocia con ideas como renovación, transformación y fe.

El origen de la Pascua y su evolución

La celebración de la Pascua tiene raíces que se remontan a las primeras comunidades cristianas, que comenzaron a recordar la resurrección de Jesús como el evento fundacional de su creencia.

El término “Pascua” proviene del hebreo Pesaj, una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Con el tiempo, el cristianismo resignificó ese concepto para expresar el “paso” de la muerte a la vida, representado en la resurrección de Cristo.

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A lo largo de los siglos, esta conmemoración fue incorporando rituales y tradiciones que hoy forman parte de la cultura popular, como las celebraciones familiares o los símbolos de renacimiento.

Por qué la fecha de Semana Santa cambia cada año

Una de las particularidades del Domingo de Pascua es que no tiene una fecha fija. Su ubicación en el calendario se determina a partir de una regla que combina elementos astronómicos.

Se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo. Esta fórmula explica por qué la Pascua puede caer entre fines de marzo y fines de abril. En 2026, esa combinación da como resultado el 5 de abril.

Cómo se celebra en la actualidad

En la actualidad, el Domingo de Pascua se vive de distintas maneras según la cultura, aunque mantiene un eje común: la celebración de la vida.

Entre las prácticas más extendidas se encuentran:

- Misas especiales y vigilias religiosas

- Encuentros familiares y comidas tradicionales

- Procesiones y celebraciones comunitarias

- Símbolos como el huevo de Pascua, asociado al renacimiento

En países como Argentina, la fecha combina el sentido religioso con costumbres sociales que refuerzan el encuentro y la tradición.

Más allá de su significado estrictamente religioso, el Domingo de Pascua también se interpreta como un momento de renovación personal. La idea de “volver a empezar” y dejar atrás etapas difíciles encuentra en esta fecha un símbolo potente.

En ese sentido, la Pascua no solo cierra la Semana Santa, sino que abre un tiempo de celebración dentro del calendario litúrgico que se extiende durante varias semanas.