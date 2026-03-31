En el marco de la concientización y la detección temprana, hoy se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Colon y, en Argentina, las cifras son contundentes: se diagnostican aproximadamente 15.895 nuevos casos por año, lo que representa el 12,1% del total de casos de cáncer en el país. A pesar de estas estadísticas, el mensaje de los especialistas es esperanzador: detectado a tiempo, este tipo de cáncer tiene altas probabilidades de tratamiento y control.

Se desarrolla en el intestino grueso (colon y recto). La Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, explica que la enfermedad suele estar precedida por lesiones llamadas pólipos.

Así, "estos pólipos comienzan siendo benignos, pero pueden transformarse con el tiempo. Detectarlos y tratarlos de manera temprana permite evitar la progresión de la enfermedad", afirma la especialista.

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Aparece lentamente y puede no causar síntomas iniciales

El principal problema es que, en sus primeras etapas, no da señales claras. “Uno de los desafíos -prosiguió El Haj- es que el cáncer de colon suele no presentar síntomas en sus etapas iniciales. Cuando la enfermedad avanza pueden aparecer señales como cambios en el ritmo intestinal, presencia de sangre o mucosidad en las evacuaciones, modificación en la forma de las heces, anemia, pérdida de peso o dolor abdominal o rectal frecuente”.

Sobre ese escenario, la detección precoz se vuelve determinante. Existen estudios simples que permiten anticiparse. “Además —sostiene la especialista de OSPEDYC—, existen estudios que permiten detectar la enfermedad de manera temprana. El test de sangre oculta en materia fecal (FIT) permite identificar pequeñas cantidades de sangre en la materia fecal y, si el resultado es positivo, se complementa con una colonoscopía, un estudio que permite observar el colon y extirpar pólipos antes de que se transformen en cáncer”.

Así también, las guías médicas recomiendan iniciar los controles entre los 50 y 75 años, incluso sin síntomas. En personas con antecedentes familiares o enfermedades inflamatorias intestinales, la vigilancia debe comenzar antes. La consulta temprana ante signos digestivos persistentes también forma parte de la estrategia.

Hábitos que salvan vidas

El otro frente es el de los hábitos. La evidencia muestra que una dieta rica en fibra, la reducción del consumo de carnes rojas y procesadas, la actividad física regular y la disminución del alcohol y el tabaco contribuyen a bajar el riesgo.

Sin embargo, la barrera sigue siendo cultural. “Muchas personas aún postergan los controles por falta de información, temor o dificultades de acceso. Sin embargo, con chequeos periódicos y mayor conciencia sobre la prevención, el cáncer de colon es uno de los tumores que más posibilidades tiene de detectarse a tiempo y tratarse con éxito”, concluyó El Haj.

La fecha funciona como recordatorio y advertencia. El diagnóstico temprano no solo mejora el pronóstico: en muchos casos, directamente evita que la enfermedad se desarrolle.

MV/LT