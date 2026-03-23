La muerte de Leonid Radvinsky, dueño y principal accionista de OnlyFans, fue confirmada por la empresa a través de un comunicado oficial enviado por correo electrónico a medios anglosajones. El empresario falleció a los 43 años como consecuencia de un cáncer, luego de una extensa enfermedad que atravesó de manera privada, fiel a su estilo de bajo perfil.

En el mensaje difundido por la compañía, se detalló: “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”. La confirmación tuvo un fuerte impacto en el ecosistema digital global, dado el peso económico que adquirió OnlyFans en los últimos años.

Radvinsky era el propietario de Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans, que había adquirido en 2018. Desde entonces, se convirtió en el accionista mayoritario y director de la plataforma, rol que mantuvo hasta su muerte. Su figura, prácticamente desconocida para el público general, era sin embargo central en la industria tecnológica y del entretenimiento online.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fallecimiento del empresario ocurre en un momento clave para la compañía, que venía atravesando diversas negociaciones por su posible venta parcial y una reconfiguración interna de su estructura de propiedad.

Un médico que tiene una cuenta porno en OnlyFans denunció que lo echaron de su trabajo en la municipalidad de La Calera

El perfil de Leonid Radvinsky y su rol clave en el crecimiento de OnlyFans

Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, Leonid Radvinsky emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño. Se instalaron primero en Chicago, donde el empresario se formó académicamente, y más tarde residió en Florida hasta sus últimos días. Estudió economía en la Universidad Northwestern, cerca de Chicago, y se graduó en 2002.

Desde sus inicios, Radvinsky mantuvo una vida extremadamente reservada. Según datos de la propia empresa, evitaba la exposición pública, no participaba de eventos mediáticos y rara vez ofrecía entrevistas o declaraciones. Esa discreción contribuyó a que se convirtiera en una figura casi mítica dentro del mundo de los multimillonarios tecnológicos.

Antes de adquirir OnlyFans, Radvinsky ya tenía experiencia en el negocio del entretenimiento para adultos en internet. Fue propietario de un exitoso emprendimiento de cámaras web y entendió, antes que muchos, el potencial económico de los modelos de suscripción directa y el contenido personalizado. Esa visión fue determinante para el salto que dio la plataforma tras 2018.

Bajo su control, OnlyFans se consolidó como un fenómeno social y financiero. El sitio, fundado originalmente en 2016 por Guy y Tim Stokely, pasó de ser una red de nicho a convertirse en una de las plataformas más rentables del mundo digital, especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de creadores encontraron allí una fuente alternativa de ingresos.

OnlyFans es una de las principales plataformas de contenido para adultos.

Desde 2021, Radvinsky había recibido alrededor de USD 1.800 millones en dividendos, una cifra que refleja la magnitud del negocio. Solo en 2024, la empresa reportó ingresos por USD 1.400 millones, con más de 4,6 millones de cuentas de creadores y cerca de 377 millones de usuarios a nivel global.

Además de su rol empresarial, Radvinsky impulsó iniciativas filantrópicas. Según su portal web personal, apoyó organizaciones como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, proyectos de software libre y la West Suburban Humane Society, manteniendo también ese costado solidario fuera del foco mediático.

Incertidumbre, planes inconclusos y el futuro de OnlyFans tras su muerte

La muerte de Radvinsky deja abierta una etapa de definiciones clave para OnlyFans. En 2024, el empresario había transferido su participación accionaria a un fideicomiso, una decisión que ahora adquiere centralidad para determinar quién controlará la compañía y cómo se reorganizará su conducción.

Cursos para tener éxito en OnlyFans: un fenómeno que crece ante la crisis económica

Antes de su fallecimiento, Radvinsky mantenía conversaciones avanzadas para vender hasta un 60% de OnlyFans, una operación que valuaba a la empresa en aproximadamente USD 5.500 millones. La firma de inversión Architect Capital, con sede en San Francisco, lideraba las negociaciones, que incluían una combinación de capital y cerca de USD 2.000 millones en deuda, según personas con conocimiento directo del proceso.

Hasta febrero de este año, las negociaciones se encontraban en una etapa inicial y su continuidad ahora es una incógnita. El desenlace de ese proceso podría redefinir la estructura de la empresa y su modelo de negocios, en un contexto donde OnlyFans intenta diversificar su contenido más allá del material explícito, aunque este sigue siendo su principal fuente de ingresos.

El modelo de la plataforma se basa en retener un 20% de cada suscripción y venta de contenido, permitiendo que los creadores moneticen de manera directa su vínculo con los usuarios. Ese esquema revolucionó la industria del sexo digital y también atrajo a celebridades, deportistas y chefs, aunque la marca continúa fuertemente asociada al contenido para adultos.

RV/ff