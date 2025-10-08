Cursos para tener éxito en OnlyFans: un fenómeno que crece ante la crisis económica

Poco se mencionan los cursos de OnlyFans, un fenómeno que crece en silencio en las redes y que cada vez atrae a más personas interesadas en aprender los secretos de la plataforma para adultos. Se trata de clases diseñadas para aprender a sacarle el máximo provecho a la plataforma para adultos de pago, en la que los clientes pagan una suscripción para ver contenido +18.

Existen cursos de todo tipo y para todos los niveles, desde inicial y avanzado hasta perfeccionamiento, marketing digital y uso de redes sociales. Además, se ofrecen combos, promociones y paquetes especiales. Los precios rondan los 15.000 pesos por curso, aunque pueden variar según la duración y el nivel de asesoramiento personalizado.

El temario de aprendizaje incluye:

- Cómo bloquear Argentina: consiste en aprender a configurar el perfil para que nadie en el país pueda ver el contenido de la creadora. De esta manera, se busca resguardar la intimidad de la creadora, que puede contactarse con clientes de otros países.

- Cómo hacerse publicidad: la respuesta se encuentra en otras plataformas. A través de fotografías insinuantes en las redes sociales, las “modelos” atraen a sus compradores.

- Novia virtual (o cómo retener clientes): el objetivo de este punto es crear una relación íntima con quien está del otro lado de la pantalla, para que siga comprando el contenido. Se crean así relaciones virtuales o noviazgos entre la creadora y el cliente.

- Cómo ganar buena plata: porque la foto sencilla no sale más de 20 dólares, pero en los pedidos personalizados es dónde se hace la diferencia.

- Cómo retirar los dólares: paso fundamental para poder convertir las ganancias obtenidas en la plataforma y acceder al dinero en moneda local.

La crisis económica, uno de los factores detrás del crecimiento de OnlyFans

Entre los servicios que se ofrecen en el mercado relacionado con Only Fans están las “agencias de modelos”, una especie de representantes que trabajan principalmente con creadoras que ya obtienen ganancias elevadas y buscan profesionalizar su perfil.

Estas agencias ofrecen servicios servicios de traducción para comunicarse con clientes extranjeros, y el chateo correspondiente a la “novia virtual”. Es decir que, quizás, el cliente cree que está hablando con la chica a la que se suscribió, pero detrás hay un mánager que responde los mensajes y mantiene la interacción.

Las razones que esgrimen quienes imparten estos cursos para atraer compradoras están, en su mayoría, vinculadas con la crisis económica. No llegar a fin de mes, tener casa propia, o independizarse forman parte del discurso.

Además, muchas de las participantes afirman fervientemente que no se trata de prostitución, ya que no hay ningún encuentro físico.