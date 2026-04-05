Caputo contra todos: protagonizó un round con Dalbón por los espías y Milei lo respaldó

Santiago Caputo, el asesor presidencial, y Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mantuvieron un intenso cruce en la red social X. Un cruce en el cual intercambiaron denuncias cargadas con insultos a raíz de la presunta red de espionaje ruso que financió noticias falsas contra la gestión de Javier Milei y el rol del consultor. El Presidente, además, defendió a su consultor criticando a una periodista.

El abogado se dedicó a replicar comentarios del asesor. El último, que no tuvo respuesta de Caputo hasta el sábado por la noche, señaló: “Sr Jefe de los Trolls y otras yerbas. Sé que es una persona generosa que después de facilitarnos los audios de Spagnuolo y los datos de $Libra a los que somos opositores, así como los videos de la Seguridad de Nordelta y los Menem y los Kovaliker, hoy debe exagerar sus gestos para que le crean en el Gobierno en donde no ocupa ningún cargo público (Decía Francos)”.

“Pero sería bueno que en lugar de usar sus secuaces de la calle Reconquista para mandarnos los videos del Señor Jefe de Gabinete Adorni subiendo a un avión, nos mande los listados de los vuelos a Miami de sus secuaces para ir a rendirle cuentas a Don Leo.

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Como opositor del Presidente Milei … yo agradecido …pero no simule más!!! PD: Macarena en las reuniones con agentes de inteligencia queda feo”, comentó.

El primero en pronunciarse sobre el tema, que reveló el sitio británico especializado en periodismo de investigación OpenDemocracy, fue el estratega libertario quien esbozó una defensa del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), organismo que funciona bajo su órbita a través de Cristian Auguadra: “Les recuerdo que mientras los políticos lloraban con los ‘trolls pagos de la SIDE’ (que no existen) la Secretaría de Inteligencia estaba desmontando y denunciando ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal la campaña de desinformación y espionaje ilegal de ciudadanos rusos en medios argentinos de la que están hablando todos hoy”.

“Va dedicado a los que operan todos los días contra la SIDE poniendo en riesgo la seguridad nacional y al Presidente de la Nación”, dijo Caputo. A partir de ese momento, comenzó el ida y vuelta. Dalbón citó ese posteo y afirmó: “Qué valiente salir a hablar de desinformación usted, que maneja 20 cuentas de troll desde la SIDE con fondos reservados del pueblo argentino”.

También, admitió la veracidad de la operación rusa de desinformación. Pero marcó un desfase temporal entre la operación rusa y la denuncia de la SIDE mencionada por Caputo: “Pero hay un detalle que usted esconde con esa soberbia de quien cree que todos somos idiotas: Que la SIDE lo informó en julio de 2025. Y los documentos revelan que la operación rusa ocurrió entre junio y octubre de 2024”.

Dalbón detalló: “Es decir: mientras usted usaba 100 mil millones de pesos en fondos reservados para contratar granjas de trolls de la India –sí, indios tuiteando en castellano sobre la marcha universitaria, ¿se acuerda del papelón?– los rusos hacían lo mismo que usted, pero para el otro lado”. Para Dalbón “la diferencia” es que a los espías rusos “los denunciaron”, pero a Caputo “todavía no lo juzgaron”.

Ante esa extensa publicación, Caputo recogió el guante y emitió una respuesta en durísimos términos. “Estimado idiota. Los supuestos fondos de los que habla no se aprobaron ya que ese decreto fue rechazado por el Congreso de la Nación (dejando desprotegida a la Argentina)”, expuso.

Luego agregó que “de hecho fue el primer DNU rechazado de la historia. Casualmente luego fue descubierta una red de espionaje y desinformación para voltear al Presidente. Quiero creer que fue fortuito”.

Caputo también cruzó a la periodista Laura Di Marco, quien expresó que el asesor se va de la gestión. El poderoso asesor dijo que solo busca que se vaya del Gobierno y Milei respaldó esa versión. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, aseveró el economista.