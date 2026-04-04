Un pacto se rompió

El presidente Javier Milei estableció “La moral como política de Estado” como el núcleo conceptual de su gestión durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1° de marzo de 2026. Seguramente el líder libertario no tomó la dimensión exacta del enunciado que acababa de postular. Lo que sí quedó claro es que, para la mayoría de la ciudadanía, se trató de algo más que un enunciado meramente aspiracional: se trató de un compromiso. Según la Real Academia Española (RAE), un compromiso es una obligación contraída, una palabra dada, un acuerdo o pacto entre partes. Al menos por ahora, ese pacto se ha roto y difícilmente se pueda reconstruir.

El Gobierno está atravesando la mayor crisis de credibilidad desde que asumió el poder. El affaire Adorni ha sido, sin lugar a dudas, el punto de inflexión que desató una catarata de investigaciones sobre hechos que han comenzado a salir a la luz. El viaje del jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial fue la punta del iceberg. Ya no se trata del uso personal o familiar de un bien público, hay además, cuentas poco claras, jubiladas que oficiaron de prestamistas y que –en principio– negaron conocer al exvocero, posibles omisiones en su declaración jurada y un blanco que no cierra. Por si esto fuera poco la escribana que certificó la compra de las propiedades del jefe de Gabinete, había trabajado para narcos que traficaban efedrina. La función pública es tan delicada que exige ser y parecer. ¿Es posible que un economista que trabajó en los medios y fue crítico del poder en tiempos de los Fernández haya podido pasar por alto tantas luces amarillas? La respuesta es sí. El poder nubla la visión.

La orquestada defensa del Gobierno para uno de los alfiles de Karina Milei se cumplió a regañadientes. “Ponele que es cierto que Manuel es un tipo querido puertas adentro. Muchos de los que tuvieron que salir a poner la carita en fotos y agendas de trabajo no tuvieron opción. Hay un punto en que lo soltás o te hundís. Y nosotros estamos pagando un costo político altísimo” –dijo una fuente libertaria que conoce cómo está el humor en Balcarce 50. La cosa no terminaría ahí. El fiscal federal Gerardo Pollicita está investigando un nuevo viaje del jefe de Gabinete junto a su familia –esta vez a Aruba– la isla caribeña a fines del 2024.

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A mitad de semana otra alarma comenzó a sonar. Parte de la oposición en el Congreso pidió investigar el pasado miércoles los millonarios créditos hipotecarios que se otorgaron a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores del gobierno libertario. Cabe aclarar que desde 2024 existe una línea diferencial de préstamos para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares. Miembros del equipo económico, directivos del Banco Central (BCRA) y hasta un tuitero oficialista obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$ 350 mil. La información se divulgó desde el sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. Parece que es más fácil el acceso al crédito cuanto más cerquita se está del mostrador.

Otros tiempos. En octubre de 2024 la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello exigió la renuncia de una funcionaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya que en su área se registró la compra de una cafetera por casi 2 millones de pesos. Es evidente que, con el correr del mandato, algunas buenas costumbres se fueron perdiendo.

Cuando estalló el caso de la criptomoneda $Libra, difundida por el Presidente en su cuenta de la red social X, un manto de duda tiñó el accionar del primer mandatario y de su hermana Karina. Para ser más claros: en los primeros días y por el desconocimiento de lo que para muchos son los vericuetos del mundo cripto, se les otorgó el “beneficio de la duda”. Ha transcurrido más de un año desde aquel 14 de febrero en que todo comenzó y la investigación periodística y judicial –que incluyó la apertura de celulares de los principales implicados– arrojó una cantidad abrumadora de datos que compromete seriamente al Presidente y su entorno y que terminó derribando de un plumazo todas las explicaciones oficiales. La Justicia tendrá la última palabra pero, a esta altura, la supuesta transparencia en la que creyeron millones de argentinos se aleja del capital político del Gobierno. Cuando la vara se pone alta, hay que ir con pie de plomo.

Asoma –también– un problema de política electoral. Si Adorni no da un paso al costado, o recibe asilo político en algún rincón del Gobierno con menos exposición, ya poco importa en términos de imagen. Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba reveló que el 70% cree que debería renunciar. Su supuesta candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pende de un hilo y, pese al disgusto que pudiera generarle a Karina, los porteños ven con muy buenos ojos a Patricia Bullrich. Las internas siguen a la orden del día y nadie está dispuesto a ceder.

Es justo mencionar que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras y señalan al Gobierno no tienen la más mínima autoridad moral para hacerlo. El kirchnerismo tiene a su conductora condenada y con tobillera. Si hurgamos tan sólo un poco en el pasado reciente –y no tanto– del peronismo no alcanzaría el espacio en esta columna para enumerar sus fechorías. El problema, sin embargo, sigue siendo del actual gobierno que, con su conducta, le ha dado una vida más a quienes pretende combatir. “Kukas”; “zurdos”; “comunistas” y muchos otros aplauden desde la tribuna.

Ni siquiera el Indec le dio un respiro al Gobierno. El anuncio de que la pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 –el nivel más bajo desde 2018– no alcanzó para tapar los escándalos y, por otra parte, en el Ministerio de Economía saben que el dato no debería tomarse sólo cuantitativamente. La actividad, tal como reconoció el propio Luis Caputo, no se está reactivando a la velocidad deseada y los sueldos siguen siendo una de las preocupaciones principales de millones de argentinos. Familias con dos trabajos en blanco no llegan a fin de mes. El multiempleo –para quien tiene la suerte de alcanzarlo– es la regla entre quienes pueden llenar la heladera entrada la segunda quincena en el calendario.

En un país en donde los períodos entre elecciones son cortos, es una incógnita si el oficialismo podrá afrontar el 2027 sin sobresaltos.