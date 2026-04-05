Irán advierte a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas representaría un crimen de guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió este domingo que un ataque de Estados Unidos hacia centrales eléctricas iraníes representaría un crimen de guerra. A su vez, subrayó que lo están reconociendo públicamente y con antelación.

Durante una conversación con su par ruso, Sergei Lavrov, el mandatario afirmó: "Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la redes de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometer crímenes de guerra".

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Araqchi recordó que en los 37 días de bombardeos estadounidense fueron atacadas fábricas e instalaciones nucleares, además de escuelas, hospitales y zonas pobladas. Ante ello, exige una "acción urgente" de las instituciones internacionales y apela al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que condenen estos "crímenes".

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, sostuvo: "Amenazar con atacar la infraestructura crítica de un país, el sector energético, significaría que quieres poner en peligro a toda la población. No es menos que un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad".

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, criticó a Trump por "acciones imprudentes" al "arrastrar a Estados Unidos a un infierno para cada una de las familias". Y argumentó: "Toda la región va a arder porque insiste usted en seguir las órdenes de (Benjamin) Netanyahu".

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En paralelo, el Cuartel General Central del Sello de los Profetas, aseguró que Irak no se verá afectado por las limitaciones en el estrecho de Ormuz. Según la institución, las medidas están dirigidas contra países considerado hostiles.

En la misma intervención, pusieron en valor el respaldo de la población iraquí hacia Irán, asegurando que ese apoyo fue clave en el contexto actual. En este sentido, sugirieron que la coyuntura actual podría suponer un punto de inflexión para la región, defendiendo que "los acontecimientos de hoy, junto con el apoyo que han brindado, podrían ofrecer una oportunidad histórica para que Irak ponga fin a la presencia estadounidense impuesta en Medio Oriente.