Artemis II: la Luna 'se agranda' en las escotillas de la nave Orión y este lunes es el gran día

Durante las últimas horas, desde la NASA indicó que la Misión Artemis II sigue adelante con normalidad, solo hubo contratiempos menores, y los astronautas llegaron a contemplar en forma directa a través de las escotillas de la nave Orión "partes de la Luna nunca antes vistas por el ser humano". Ya se recorrió la mayor parte del camino y este lunes 6 de abril, si todo transcurre como está planeado, quedará grabado en la historia de la humanidad como el día en que el ser humano llegó más lejos en su eterno sueño por el espacio.

En rigor, también la Apolo 11 orbitó la Luna en su legendario alunizaje de 1969, pero los especialistas de la NASA destacan que en aquella misión la órbita que se recorrió en torno al satélite fue 'standard', en tanto que Orión hará un recorrido profundo, sobre todo en relación al lado oculto de la Luna, de manera que en cuanto a distancia estará más lejos de la tierra de lo que estuvieron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins hace medio siglo.

"Historia en ciernes. En esta nueva imagen de nuestra tripulación de la misión Artemis II, se puede apreciar la cuenca Oriental en el borde derecho del disco lunar. Se trata de la primera vez que se observa la cuenca completa a simple vista", se detalló desde la cuenta de la agencia espacial estadounidense.

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En la imagen compartida a través de X se puede observar el cráter, similar a una diana, cuya foto fue capturada durante el cuarto día de la misión de 10 días, cuando el conjunto de astronautas se encontraba a casi 200.000 millas (321.869 kilómetros) de la Tierra y a 82.000 millas de la Luna, según el panel de control en línea de la NASA.

"Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo", destacó la astronauta Christina Koch cuando hablaba sobre lo que se denomina el "Gran Cañón" de la Luna durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

Hasta el momento, la tripulación de Artemis II ha tenido la oportunidad de observar perspectivas totalmente nuevas de la Luna. En este contexto, John Honeycutt, director del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, realizó una sesión informativa este sábado en la que compartió la imagen transmitida por los astronautas y brindó detalles.

Astronautas de Artemis II enviaron las primeras imágenes de la Tierra en alta resolución durante su viaje hacia la Luna

"En el extremo izquierdo se pueden ver rasgos de la Luna que no habían sido vistos por ojos humanos hasta ayer", explicó Honeycutt según la agencia AFP y añadió que dicha región solo había sido vista previamente por instrumentos robóticos.

Los astronautas de la misión Artemis II se han encargado de tomar diferentes fotografías y registros, incluso utilizando smartphones, para capturar la travesía y diferentes momentos irrepetibles del viaje. Entre otras, durante los últimos días también se habían difundido imágenes desde Orión que mostraban un retrato completo de la Tierra, con un azul intenso de los océanos y nubes arremolinadas.

Se espera que el próximo gran hito de la misión tenga lugar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando los astronautas ingresen a la "esfera de influencia lunar", una zona donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave, incluso superior a la de la Tierra.

En caso de superar la tarea sin contratiempos, al momento en el que la cápsula gire alrededor de la Luna, los astronautas podrían batir un récord de aventurarse más lejos de la Tierra por sobre cualquier otro ser humano hasta el momento.

La vida dentro de Orión: pruebas de pilotaje manual y despertar con "Pink Pony Club"

Con respecto al día a día de los astronautas, la NASA indicó que recientemente la tripulación completó una demostración de pilotaje manual e hicieron una revisión del plan de sobrevuelo lunar, incluyendo un repaso de los accidentes geográficos a analizar y fotografiar mientras se encuentren orbitando la Luna.

Desde la agencia especial estadounidense también se indicó que los astronautas habían iniciado el día desayunando huevos revueltos y café tras despertarse escuchando la exitosa canción pop "Pink Pony Club" de Chappell Roan.

Es válido mencionar que los tripulantes recibieron formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto, teniendo en cuenta que verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

En su momento, las misiones de Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, mientras que Artemis II estará a a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, pudiendo ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

AS.