Los aumentos que se vienen en abril en Córdoba

El servicio de Aguas Cordobesas aplicó un nuevo aumento del 8% en la tarifa, lo que volvió a encender el debate sobre el costo de los servicios públicos en la provincia. La suba se suma a una serie de incrementos mensuales que impactan en las facturas de los usuarios.

La presidenta del ente regulador, Cristina Barrientos, explicó que el ajuste autorizado se ubica por debajo de la inflación acumulada en el período analizado, que supera el 10%. Sin embargo, el incremento generó cuestionamientos desde distintos sectores por su impacto en la economía doméstica.

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En ese marco, el vocal del organismo, Juan Negri, expresó duras críticas en diálogo con Punto a Punto Radio. “Mala, mala”, respondió al ser consultado sobre el aumento, y agregó: “La realidad es que no entiende el usuario cómo el gobierno provincial y el mismo organismo están más al servicio de las empresas que de los usuarios”.

Negri también apuntó contra la composición de las tarifas y la carga impositiva. “En el agua vos pagás el 16% de una sobretasa municipal, el canon que la provincia le cobra a Aguas Cordobesas, más ingresos brutos”, detalló. Y advirtió: “Esto va a explotar por el aire, porque la gente no da más”.

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El dirigente sostuvo además que los incrementos superan ampliamente la evolución de los precios. “En los últimos 12 meses, Aguas Cordobesas no es solo que ha ido por encima de la inflación, sino que es un caos en materia de obras que no han hecho”, cuestionó.

Por último, insistió en la necesidad de revisar el sistema en profundidad y priorizar a los usuarios. “Hay que sincerar cómo están compuestas las tarifas y controlar la calidad del servicio”, afirmó.