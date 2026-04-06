Pablo Quirno chicaneó a Pablo Duggan en ruso y le dijo que los funcionarios sacaron los créditos del Banco Nación "porque pueden"

El escándalo ligado con los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a por lo menos una treintena de funcionarios y legisladores continúa creciendo y generando derivaciones. Este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, protagonizó un picante cruce en la red social X donde mostró su fluencia en lenguas extranjeras. Enzarzado en una discusión con el periodista Pablo Duggan, quien aseguraba que los créditos fueron otorgados de manera irregular, el canciller respondió citando el posteo con dos palabras en caracteres cirílicos, "сомелье паго", correspondientes al idioma ruso.

¿Qué quiso decirle Quirno a Duggan, y por qué en ruso? Según Grok, la inteligencia artificial integrada a la red social X, la traducción literal es "Sommelier pago".

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Así, con apenas dos palabras difíciles de leer, Quirno cumplió con varios objetivos en la esgrima política. Con el primer término, acusó a Duggan de ser "sommelier de créditos", es decir, de hacer distinciones muy finas y poco relevantes entre distintos tipos de préstamos, con una pátina de ironía que permite inferir que sugiere que el periodista no es especialista en el mercado hipotecario. Con el segundo, lo trató de corrupto, ya que estableció que recibía dinero por esta tarea de "sommelier". Pero además, también le endilgó ser parte de la supuesta red rusa que habría buscado orquestar una campaña de medios de comunicación para desprestigiar el gobierno de Javier Milei. Por último, reafirmó su dominio discursivo y su velocidad de respuesta en una red tan sensible al espadeo verbal como X.

Por su parte, Duggan no se amilanó. Continuando con un intercambio que llevaba ya varios posteos, respondió: "Dale, contestale a la gente por qué tus compañeros de equipo económico sacaban préstamos millonarios con la plata de la gente… Dale Pablito…. Esperamos tu explicación. De paso se la pasás a Petovello que cree que son unos chorros". Así, hizo referencia a los registros que se publicaron sobre préstamos hipotecarios de más de 300 millones de pesos a funcionarios como el exdirector del Banco Central y ahora secretario de Finanzas Federico Furiase, o al director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, entre otros.

La alusión a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, remite a que otro de los créditos cuestionados, de casi 420 millones de pesos, fue otorgado a Leandro Massaccesi, quien ocupaba el cargo de jefe de Gabinete de la cartera. Al difundirse esta noticia, Massaccesi fue desvinculado de la gestión.

La respuesta de Quirno a Duggan no se hizo esperar. Ante la pregunta de Duggan, "por qué tus compañeros del equipo económico sacaban créditos", el canciller respondió: "Porque pueden. Porque son excelentes profesionales con un futuro enorme que les va a permitir pagar su crédito. Abrazo".

Cómo comenzó la discusión pública entre Quirno y Duggan por los créditos hipotecarios del Banco Nación

Los tuits del canciller Quirno sobre el tema de los créditos hipotecarios que el Banco Nación ofreció a funcionarios y legisladores habían comenzado sobre el mediodía del domingo, en pleno almuerzo de Pascua. "Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad", posteó, en alusión al kirchnerismo. Luego remató: "María Elena Walsh y Discépolo se regocijan".

Este posteo fue respondido por decenas de usuarios de la red social que, con chistes, memes o incluso agravios, sostuvieron que el otorgamiento de los créditos es sospechoso. Una de ellas habló de "burbuja de privilegios" y "entorno de entongues". Quirno respondió: "No hay entongue alguno ni burbuja de privilegios".

Este fue el posteo que respondió Pablo Duggan diciendo "Sí la hay", en referencia a la supuesta "burbuja de privilegios". Y profundizó en las razones para sostener esta idea: "(Los funcionarios que recibieron los créditos) No cumplían los requisitos, no son empleados públicos, los montos son absurdamente altos. Además ya sabemos cómo era el mecanismo. Muchos ya tenían vivienda, etc. A los ratas del gabinete económico los mandaron a sacar préstamos. Son de lo peor." Esas palabras dieron el pie para la irónica respuesta del canciller, en ruso.

Quiénes son los funcionarios y legisladores que se beneficiaron de créditos hipotecarios del Banco Nación

De los 50 créditos hipotecarios de mayor monto otorgados por el Banco Nación, 34 corresponden a personas vinculadas al oficialismo, según datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.

Entre los cinco funcionarios más destacados de esa lista figuran el ex director del BCRA, Juan Pedro Inchauspe, con un préstamos de unos 510 millones de pesos; Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con alrededor de 475 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con 367 millones; Emiliano Mongilardi, director de YPF, con unos 302-309 millones; y Leandro Massaccesi, exfuncionario de Capital Humano, con cerca de 420 millones. Massaccesi fue el único en perder su trabajo por el escándalo.

Luis Caputo defendió a Adorni y sostuvo que "no hay nada ilegal" en los créditos del Banco Nación a funcionarios

La lista sigue: se destacan la cuestionada diputada por Río Negro Lorena Villaverde, con una causa por narcotráfico en Estados Unidos, con un préstamo de entre 230 y 279 millones; el joven Sharif Menem, de 24 años, secretario de su primo Martín Menem en el Congreso, con 357 millones, y varios otros diputados de La Libertad Avanza, como Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones) y Alejandro Bongiovanni (unos 255 millones), entre muchos otros.

Los montos equivalían en su momento a entre 145 mil y 350 mil dólares aproximadamente, otorgados bajo líneas UVA estándar del banco. Desde el Banco Nación se asegura que se aplicaron los requisitos habituales de scoring y que miles de familias accedieron a créditos similares.

LT