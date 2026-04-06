Dura crítica del exgobernador de Corrientes a Milei: "Es difícil salir adelante sin una política industrial"

En un análisis profundo sobre la realidad política y económica, el senador provincial Gustavo Valdés marcó distancia de la gestión de Javier Milei, al asegurar que el enfoque exclusivo en la macroeconomía descuida sectores clave. "Es difícil salir adelante si no tenemos una política productiva, industrial y de fomento a la tecnología", sentenció el exmandatario, quien además vaticinó que en pocos meses comenzará un clima de "agitación política" de cara a la campaña presidencial.

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Respecto al vínculo institucional entre la provincia y la Casa Rosada, Valdés fue pragmático y le otorgó un puntaje moderado. "Es una relación de cinco puntos. No es ni muy buena ni muy mala; es una relación madura, de ir hablando punto por punto, pero no es de estrecha colaboración", explicó, marcando que existen coincidencias pero también fuertes disidencias políticas.

Obra pública y desinversión

Uno de los puntos más críticos del descargo del legislador fue la parálisis de la infraestructura estratégica. Valdés manifestó su preocupación por el abandono de compromisos firmados por Nación, mencionando específicamente la Autovía 12 y la falta de avances en el financiamiento para el segundo puente Chaco-Corrientes.

"Vemos la desinversión que hay en rutas nacionales. El Gobierno Nacional abandonó obras que tenía incluso compromisos suscritos para continuar", reclamó en declaraciones a radio La Red Corrientes.

Según su visión, la estabilidad de la moneda y la baja de la inflación son logros visibles, pero advirtió que el ajuste está golpeando con dureza: "Aquellas empresas que no tenían competitividad tenían que cerrar; ya vemos que cerró un 5% de empresas, un número alto", detalló.

Ocho meses de caída en la recaudación

En el plano financiero provincial, Valdés alertó sobre un fenómeno que condiciona la gestión de su sucesor, Juan Pablo Valdés. Según precisó, la provincia atraviesa el octavo mes consecutivo de caída en la recaudación real, un proceso que se inició en agosto del año pasado.

"Cuando uno ve que su recaudación comienza a caer, tiene que comenzar a ajustar números. Los recursos de la provincia son finitos y los empleados públicos requieren mayores ingresos porque no les alcanza", analizó el senador.

No obstante, destacó que el Gobierno de Corrientes mantiene "espalda" financiera y ausencia de deudas corrientes, lo que permite proyectar inversiones industriales a largo plazo para duplicar el Producto Bruto Geográfico.

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La mirada sobre la oposición

Para Valdés, el escenario legislativo nacional obliga a la Casa Rosada a negociar ante una oposición que describió como "fraccionada". "Al Gobierno no le alcanza por sí mismo para imponer leyes y debe sentarse a conversar con las provincias y sectores con representación", afirmó.

En ese tablero, identificó al kirchnerismo como la oposición más clara actualmente, mientras que otros sectores de centro e izquierda aún no logran organizar una propuesta alternativa frente a un proyecto oficialista que, según sus palabras, "tiene claridad", aunque se pueda o no compartir.