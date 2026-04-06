Semana Santa en Corrientes: la provincia entró al "top ten" nacional con picos del 90% de ocupación

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 dejó un balance positivo para el sector turístico provincial. Corrientes logró posicionarse entre las diez provincias con mayor movimiento de visitantes en todo el país, alcanzando una ocupación hotelera superior al 70% promedio, con picos que rozaron el 90% en destinos específicos.

Dengue en Corrientes: Salud Pública advierte por posibles brotes en abril y mayo

De acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los Esteros del Iberá volvieron a ser un imán para el turismo de naturaleza, mientras que los corredores del Paraná Norte y Sur registraron una fuerte demanda traccionada por la pesca deportiva.

En este sentido, el Torneo Apertura de Pesca del Dorado en Paso de la Patria marcó el inicio de la temporada con una alta convocatoria de pescadores nacionales.

Fe y cultura en la agenda local

El turismo religioso fue el eje central de la festividad. La localidad de Itatí se ratificó como el principal polo de atracción con las celebraciones en la Basílica y el Festival de la Resurrección. En la capital, propuestas como el recorrido por las siete iglesias, el Vía Crucis por la costanera y el tradicional Vía Crucis Interprovincial Corrientes-Resistencia movilizaron a miles de peregrinos.

La oferta se complementó con actividades culturales de relieve, como el espectáculo "La Piedra y la Luz" en las ruinas de La Cruz, visitas guiadas al Teatro Vera y ferias de artesanos que coincidieron con el aniversario de la ciudad de Corrientes.

Alerta sanitaria en el NEA: detectan brotes de rabia paresiante en Corrientes y Misiones

Informe nacional: más viajeros, pero menor gasto

A nivel país, el movimiento turístico mostró una tendencia ambivalente. Si bien la cantidad de turistas creció un 5,6% respecto a 2025 —movilizando a un total de 2.852.256 personas—, el impacto económico real sufrió una caída.

Según la CAME, el gasto total ascendió a $808.198 millones, pero al descontar el efecto de la inflación, representó una baja del 18,9% anual. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, lo que significa un retroceso real del 8,4%.

Este comportamiento refleja un perfil de turista más prudente ante la situación económica, que optó por:

Escapadas cortas: La estadía promedio bajó a 2,6 noches (un 16,1% menos que el año anterior).

Consumo medido: Se priorizaron experiencias gratuitas o de menor costo en alimentos y recreación.

Cercanía: Los viajeros prefirieron destinos próximos para reducir costos de transporte.

Pese al ajuste en el consumo, la diversidad de propuestas religiosas y recreativas permitió que la actividad se sostuviera por el alto volumen de desplazamientos, consolidando a Corrientes como una referencia ineludible en el mapa turístico nacional.