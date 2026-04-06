Alerta naranja en Corrientes: fuertes tormentas y ráfagas de 90 km/h para el lunes y martes

El alivio térmico llegó de forma abrupta a Corrientes. Tras un fin de semana marcado por temperaturas agobiantes y sensaciones térmicas que superaron los 40 grados, el otoño se hizo sentir con el ingreso de un frente de inestabilidad que puso a todo el territorio provincial bajo alerta naranja.

Semana Santa en Corrientes: la provincia entró al "top ten" nacional con picos del 90% de ocupación

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las malas condiciones climáticas se intensificarán durante la noche de este lunes y se extenderán hasta las primeras horas del martes, con una probabilidad de precipitaciones del 100%.

Se trata de tormentas localmente severas que podrían descargar entre 60 y 120 mm de agua en cortos períodos de tiempo, con la posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Ráfagas y actividad eléctrica

El fenómeno no solo traerá agua. El parte oficial detalla que el área será afectada por actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Ante este escenario, no se descarta la caída de granizo en diversas localidades de la provincia, por lo que se recomienda extremar las precauciones en la vía pública y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Para lo que resta de este lunes, la temperatura máxima se ubicará en los 25 grados, marcando un descenso notable respecto a las jornadas previas de calor extremo.

Dengue en Corrientes: Salud Pública advierte por posibles brotes en abril y mayo

Pronóstico extendido: cuándo mejora

La inestabilidad persistirá durante la mañana del martes, jornada para la cual se pronostican lluvias fuertes y una temperatura mínima de 19 grados, con una máxima que no superará los 25 grados.

Sin embargo, la mejora definitiva en las condiciones del tiempo llegará el miércoles, con cielo parcialmente nublado y el cese de las alertas. Para la segunda mitad de la semana se espera un paulatino ascenso de los registros térmicos: el sol volverá a ser protagonista y las temperaturas escalarán nuevamente hasta alcanzar los 30 grados hacia el próximo domingo.