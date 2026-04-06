"No hay nada que ocultar": el descargo de Virginia Gallardo por la polémica de los créditos del Banco Nación

La diputada nacional correntina Virginia Gallardo utilizó sus redes sociales para desmentir las versiones que la vinculaban con una supuesta entrega irregular de créditos del Banco Nación a funcionarios y referentes de La Libertad Avanza. La polémica se encendió tras la viralización de datos que la asociaban a un préstamo de 170 millones de pesos.

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Según explicó la legisladora, el monto que aparece en su Declaración Jurada (DDJJ) —documento que ahora es de acceso público por su rol en el Congreso— corresponde a un compromiso financiero contraído años atrás. "Obtuve un crédito UVA en el 2018 a 30 años, del cual hablé infinitas veces en cada programa del que formé parte", sentenció la representante libertaria.

Defensa de la gestión y transparencia

Gallardo fue tajante al despegar su situación patrimonial de su actual desempeño político. "No obtuve ningún crédito durante mi gestión como diputada nacional", ratificó, subrayando que la toma del préstamo fue "mucho antes de asumir mi función actual".

En su descargo, la diputada aprovechó para defender el rumbo económico del gobierno de Javier Milei: "Gracias a este gobierno y a su estabilidad, al menos puedo calcular cuánto pagaré al siguiente mes".

Asimismo, remarcó que su postura siempre ha sido la de la "transparencia" y que no existe información oculta sobre sus finanzas personales.

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Cruces con "trolls" y mensaje pascual

El cierre de la aclaración incluyó una fuerte respuesta hacia sus detractores en las plataformas digitales. "¿Qué les pasa trolls, están nerviosos?", disparó Gallardo, vinculando las críticas a una campaña de desprestigio en el marco de la reciente Semana Santa.

Finalmente, la legisladora intentó bajar el tono del conflicto con un mensaje de tinte religioso: "Que en esta Semana Santa la luz de la fe ilumine su corazón. Que sea un tiempo para pausar, reflexionar y valorar lo esencial", cerró, deseando felices pascuas y "bendiciones" a sus seguidores, tras haber ratificado que los datos de su patrimonio son públicos y anteriores a su llegada al Poder Legislativo.