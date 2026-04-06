Polo, aire libre y familia: la apuesta del Festival Chic en Río Cuarto

El Polo Club de Río Cuarto será sede el sábado 11 y domingo 12 de abril del Festival Chic 2026, un evento que combinará deporte, gastronomía y entretenimiento con entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá un torneo de polo, patio gastronómico, shows en vivo, expositores y un sector infantil.

La iniciativa, que tendrá su segunda edición, busca consolidarse como una experiencia integral para el público. “Es un festival que ofrece una propuesta mucho más completa a toda la familia. No es una feria simple, sino una experiencia”, explicó la organizadora Agustina Bustos.

El evento se desarrollará desde el mediodía hasta la noche y contará con una amplia oferta gastronómica, que incluirá food trucks con distintas propuestas, desde comida rápida hasta opciones saludables y platos elaborados al fuego. Además, habrá espacios de descanso, música en vivo durante toda la jornada y sectores pensados especialmente para niños.

Torneo de Polo Infantil

Uno de los ejes diferenciales será la articulación con el torneo de polo infantil, que se disputará en simultáneo. “La idea es que el deporte se abra a más gente y no quede solo en las familias que ya lo practican”, señaló Bustos, quien destacó que el entorno natural del predio permite una experiencia al aire libre accesible y familiar.

Desde la organización también remarcaron el crecimiento del evento, tanto en cantidad de expositores como en el interés del público. “Ya tenemos alrededor de 100 personas vinculadas directamente al festival entre expositores y equipos de trabajo”.

En esta edición, además, se sumarán empresas locales como sponsors y se mantendrá el acceso gratuito al público, financiado a través de la participación de expositores y marcas. “Decidimos ir de menos a más y priorizar la experiencia”, concluyó Bustos.