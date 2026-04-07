Más horas, más empleos, menos plata: el pluriempleo creció 4 puntos en Córdoba desde 2019

Trabajar ya no alcanza. Esa es la conclusión que emerge del último Monitor de Empleo y Salarios elaborado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) para Córdoba, correspondiente a diciembre de 2025. Los datos son contundentes: la tasa de pluriempleo en el Gran Córdoba aumentó casi tres puntos más que un año antes, cuando se ubicaba en el 10,4%. Desde 2019, el fenómeno creció más de cuatro puntos porcentuales en la provincia y tres a nivel nacional.

El economista Ignacio Juncos, integrante de OTES, fue el encargado de presentar los resultados en el programa radial Punto y Aparte, de la 90.7 Punto a Punto. Su diagnóstico es preciso: "Viene pasando hace varios años, pero particularmente a fines del año pasado veíamos que ya es un 13% de las personas que no solo tienen más de un trabajo, sino que son dos, tres, cuatro empleos. Y se va relacionando con otros indicadores que también se empiezan a ver, por ejemplo, el cuentapropismo".

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Quienes tienen más de un empleo en Córdoba trabajan, en promedio, 45,3 horas semanales. No es una elección: es una estrategia de supervivencia frente a salarios que no cubren el costo de vida.

El cuentapropismo como refugio precario

Uno de los indicadores que acompaña al pluriempleo es la expansión del trabajo por cuenta propia. Pero, según el informe, no se trata del cuentapropismo asociado al emprendimiento o la independencia profesional, sino de una forma encubierta de precariedad. Los datos lo confirman: en el tercio de la población con menores ingresos, el 39,9% de los trabajadores son cuentapropistas, mientras que en el tercio de mayores ingresos ese porcentaje cae al 18,2%.

Juncos lo describe sin eufemismos: "Cuando dividís por ingresos a quienes son cuentapropistas, en el tercio de la población que menos ingresos tiene, el 40% es cuentapropista, mientras que en los ingresos más altos eso es 18. Entonces te das cuenta de que es un cuentapropismo precario. No son unicornios. Es un manotazo para llegar a fin de mes, para sobrevivir".

Córdoba, el caso más extremo del país

El dato que más llama la atención del informe no es la tasa de pluriempleo en sí, sino otro indicador que OTES denomina "ocupados demandantes": personas que ya tienen trabajo y, aun así, buscan activamente otro. En Córdoba, ese porcentaje alcanza el 28,3%, casi el doble del promedio nacional, que se sitúa en el 16%. La provincia ocupa el segundo lugar del país en este indicador.

"Hay algo particular del mercado laboral cordobés que está pasando", señala Juncos. "Incluso quienes tienen trabajo están buscando otro porque no están conformes, porque no llegan a fin de mes".

El economista apunta a la transformación estructural del empleo cordobés como causa de fondo. Históricamente, la provincia construyó su perfil laboral sobre la industria manufacturera -automotriz y alimenticia, principalmente-, sectores que ofrecían empleos de calidad, bien remunerados y con jornadas estables. Ese modelo está en retroceso.

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"Los actores que crecen son la minería, quizás el agro, y no son los actores que emplean en Córdoba", explica el economista. En su lugar, el comercio y los servicios -con jornadas de ocho o nueve horas diarias y salarios más bajos- ocupan ese espacio.

Las consecuencias son concretas: "Para esas personas es una carga enorme, porque en esos sectores particularmente la carga horaria es de ocho, nueve horas por día, y si a eso le tienen que sumar otros trabajos, ya no pueden vivir, básicamente".

Un problema nuevo: ser pobre aunque se trabaje

Juncos ubica el fenómeno en perspectiva histórica. En décadas anteriores, el eje del debate sobre el mercado laboral era la desocupación. Hoy, el problema central cambió de forma. "Es una realidad relativamente novedosa en el país. En otras épocas -en los 80, en los 90- el problema era el desempleo. Ahora tenemos este problema relativamente nuevo: tener un trabajo y que no te alcance para llegar a fin de mes".

Ese desplazamiento no está reflejado en los indicadores tradicionales. La medición oficial de pobreza del INDEC, como señala el propio economista, descansa en una línea de ingresos: una familia es pobre si sus ingresos no superan el valor de la canasta básica, independientemente de cuántos empleos tenga o cuántas horas trabaje. "No hay una idea de calidad del trabajo, por lo menos en el indicador general que usamos", admite Juncos.

Salarios que se desmoronan

El contexto salarial refuerza el cuadro. Según el Monitor de OTES, en noviembre de 2025 todos los sectores relevados perdieron poder adquisitivo frente a la inflación, con excepción de los trabajadores bancarios, protegidos por una cláusula gatillo.

Medidos contra noviembre de 2023, los deterioros son pronunciados. La maestra de primaria con diez años de antigüedad perdió un 11% de su poder adquisitivo real. El salario mínimo de referencia de la UOM cayó un 4,5%. El vendedor inicial de comercio (FAECyS/AGEC), un 13,4%. Los trabajadores de la construcción afiliados a UOCRA, un 11,6%.

El empleo registrado, por su parte, registró en septiembre de 2025 una variación negativa del 0,1% respecto al mes anterior, y de igual magnitud frente a septiembre de 2024. Respecto a noviembre de 2023, la caída acumulada es del 2,4%. La industria manufacturera siguió contrayéndose: bajó 1,1% frente al trimestre previo y 2,96% en términos interanuales.

La pregunta que el informe deja abierta

El Monitor de OTES cierra con una pregunta que trasciende lo estadístico: ¿es sostenible una economía en la que los trabajadores deban sacrificar su descanso y su salud en dos o tres empleos para subsistir? Los datos actuales no sugieren una respuesta alentadora.

El pluriempleo no es, en este contexto, un síntoma de dinamismo económico ni de iniciativa individual. Es, como concluye el propio informe, el reflejo de una economía popular que sostiene al 37% de la población provincial, donde el 73% trabaja más de 45 horas semanales y más de la mitad vive bajo la línea de pobreza.

La vieja imagen del trabajador que cumple su jornada de ocho horas de lunes a viernes y vuelve a casa a descansar parece, según Juncos, definitivamente anacrónica.