Reforma laboral: qué pasa tras la suspensión de más de 80 artículos

La reforma laboral en Argentina atraviesa un escenario de incertidumbre luego de que una medida cautelar suspendiera más de 80 artículos de la normativa. La decisión judicial generó dudas sobre su aplicación efectiva y abrió un debate sobre qué aspectos continúan vigentes y cuáles quedaron momentáneamente sin efecto.

En ese contexto, el abogado Diego Jakovsky explicó: “La ley está vigente y mientras esté vigente la vamos a cumplir hasta que, en algún caso puntual, alguien en tribunales diga es de otra manera”. Sin embargo, advirtió que la cautelar “deja sin efecto ochenta y pico artículos de la ley”, lo que consideró una situación “bastante grave”.

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El especialista también cuestionó el fundamento de la medida al señalar: “La cautelar es un remedio provisorio” y debe aplicarse cuando existe “un daño irreparable”. En esa línea, sostuvo que en este caso “no hay ninguno”.

Uno de los puntos centrales del debate es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aún no está reglamentado. Sobre esto, Jakovsky remarcó: “Por ahora, no es ley vigente porque no está reglamentada” y explicó que su aplicación efectiva podría darse recién en 2027.

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Finalmente, advirtió sobre las consecuencias del fallo en el sistema: “Lo único que hace es traer la inseguridad jurídica” y concluyó: “Sumar inseguridad jurídica para inhabilitar un organismo con una medida urgente es un despropósito”.