El ultimátum de Trump a Irán y un conflicto que desbordó todos los análisis

Esta noche a las 21 (20 hora de Washington) vence el ultimátum impuesto por Donald Trump a Irán para que levante el bloqueo de facto al tránsito de petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente el 20% del petróleo del mundo.

No es la primera vez que Trump emplaza al régimen iraní (lo ha hecho otras tres oportunidades). Si bien existe la posibilidad de que el presidente vuelva a cambiar de opinión y bajo cualquier excusa retire su amenaza (en EE.UU. llaman a esto TACO: Trump always chickens out, o Trump siempre arruga-) la pregunta esta vez es si estamos a las puertas de una escalada bélica o en las horas previas a un desastre de proporciones desconocidas.

El conflicto ha superado todos los análisis. Mientras transcurre su quinta semana, Trump se declaró dispuesto a bombardear centrales eléctricas y puentes en Irán si Teherán no cumple con su exigencia de liberar el paso marítimo. “¡Abran el puto estrecho, malditos dementes, o vivirán en el infierno!”, posteó en un nuevo desborde emocional, el domingo de Pascua.

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Trump no logra escapar de su propia trampa en Irán

Este lunes, en un diálogo con periodistas en la Casa Blanca, Trump renovó su amenaza. “Todo Irán podría ser eliminado en una noche. Y podría ser la de mañana (por el martes)”, dijo.

Irán a su vez rechazó una propuesta para un alto el fuego de 45 días presentada por los mediadores Pakistán, Turquía y Egipto, según publicó The New York Times. La agencia oficial iraní informó que el régimen presentó un documento de diez puntos donde reclama que se ponga fin a los ataques estadounidenses e israelíes sin condiciones, el levantamiento de todas las sanciones y una compensación por la destrucción provocada por la guerra.

Ante la misma propuesta de los mediadores, Trump dijo que era “un paso significativo”, pero “insuficiente".

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A poco de que se venza el ultimátum, el clima general entre los negociadores anoche era de pesimismo. “Se desvanecen las esperanzas de un acuerdo con Irán antes de la hora límite”, tituló The Wall Street Journal.

Sobre este escenario, las amenazas de Trump contra objetivos civiles han puesto a los militares estadounidenses ante un dilema: desobedecer las órdenes del Presidente o ser responsables de crímenes de guerra, según la opinión de expertos citados por The Guardian.

“De llevarse a la práctica, constituirían los crímenes de guerra más graves”, escribieron dos ex oficiales del cuerpo jurídico militar, Margaret Donovan y Rachel VanLandingham en el sitio especializado Just Security. “Como antiguos abogados militares uniformados que asesoramos en operaciones de selección de objetivos, sabemos que las palabras del presidente contradicen décadas de formación jurídica del personal militar y corren el riesgo de llevar a nuestros combatientes por un camino sin retorno”, dijeron.

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El ministro de Defensa Pete Hegseth además ha puesto bajo estrés la cadena de mandos del Ejército en pleno desarrollo de la guerra. En un hecho considerado inusual, del que poco trascendió, el jueves pasado destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Randy A. George; al comandante general del Mando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, David Hodne; y al jefe de capellanes del Ejército, William Green Jr.

Desde la llegada de Hegseth al Pentágono, al menos 17 oficiales fueron dados de baja, y en medio de los ataques a presuntas lanchas narcotraficantes en el Caribe su renuncia el jefe del Comando Sur Alvin Holsey, quien estuvo en dos oportunidades en la Argentina.

El texto de The Guardian sobre la tensión en el Ejército, firmado por el analista Julian Borger, suma un elemento que, deliberadamente o no, parecía haber sido ignorado hasta ahora. Dice Borger: “La gravedad de las amenazas de Trump, sumada a su creciente desesperación por encontrar una salida al conflicto, ha aumentado los temores de que un presidente volátil pueda intentar utilizar un arma nuclear”.

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Estados Unidos es el único país que lanzó bombas atómicas: el 6 de agosto de 1945, sobre Hiroshima, y el 9 de agosto, sobre Nagasaki, un ataque devastador que dio lugar a la rendición de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Es, después de Rusia, el país que posee el mayor arsenal nuclear y entre ambos acumulan cerca del 90% de las existencias. ¿Sería capaz Trump de ordenar un ataque nuclear contra Irán? ¿Existe un marco jurídico internacional que pudiera legitimarlo? ¿Están los estadounidenses preparados para enfrentar las consecuencias?

La ley y la voluntad

Un destacado analista de cuestiones internacionales acercó dos documentos que responden a algunas de estas cuestiones.

A pedido del secretario general de la ONU, en julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia, principal órgano jurídico de la organización respondió a la consulta sobre si, conforme al derecho internacional, está permitida la amenaza o el uso de armas nucleares.

En un dictamen algo ambiguo, el tribunal dijo que, aunque su uso sería contrario al derecho internacional humanitario, no existe una norma que prohíba específicamente las armas nucleares como tales. “En vista del estado actual del derecho internacional y de los elementos fácticos de que dispone, no se puede concluir de manera definitiva si la amenaza o el uso de armas nucleares serían lícitos o ilícitos en una circunstancia extrema de legítima defensa, en la que estaría en juego la propia supervivencia de un Estado”, sostuvo.

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Un trabajo publicado en agosto de 2022 por la revista académica Security Studies aborda el concepto de “tabú nuclear” en opinión pública estadounidense, Francia, el Reino Unido e Israel, otras tres entre las nueve potencias nucleares (con la mencionada Rusia, China, Pakistán, India y Corea del Norte)

El paper confirma estudios previos que sostienen que la mayoría de los estadounidenses acepta el uso de armas nucleares y la violación del principio de inmunidad de los civiles cuando hay vidas estadounidenses en peligro. Pero concluye que esta actitud “no es excepcional” y por el contrario, los israelíes muestran mayor tolerancia al uso del poder nuclear; los franceses y estadounidenses son más o menos igual de tolerantes y los británicos son los que menos lo toleran. “La opinión pública en cada estado sigue la misma lógica: una mayoría o casi una mayoría de los encuestados está dispuesta a apoyar el uso de armas nucleares cuando son más efectivas que las opciones convencionales, pero el apoyo disminuye cuando aumentan las muertes colaterales de civiles”, asegura el informe.

Un mes antes de que estallara la guerra en Irán, el Boletín de Científicos Atómicos informó el 27 de enero pasado que el Reloj del Apocalipsis, una herramienta que simboliza a cuánto está la humanidad de su extinción, se adelantó 4 segundos y se encuentra a 85’’ de la medianoche. Nunca estuvo más cerca en sus 79 años de historia.

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