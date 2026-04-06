Turco Asís analiza la política exterior: “Trump piensa que Irán es Venezuela y se equivoca”

El gobierno de Javier Milei ha reforzado su alineamiento con Estados Unidos e Israel, con posturas explícitas contra Irán que incluyen apoyo militar y votaciones en la ONU contrarias a resoluciones pro‑Palestina. A lo largo de la entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, el analista Jorge Asís advierte que esta estrategia podría exponerlo a riesgos diplomáticos innecesarios, en un escenario cada vez más tenso: “Trump piensa que Irán es Venezuela y se equivoca”.

El escritor, periodista y analista político argentino, Jorge Asís, publicó novelas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, que tuvo gran impacto y fue llevada al cine, y desarrolló una fuerte presencia en el periodismo gráfico y televisivo. Su escritura suele combinar ficción, crónica y análisis político con un lenguaje muy personal. Ahora, en el plano político, fue embajador argentino en Portugal durante el gobierno de Carlos Menem y, con el tiempo, se consolidó como un comentarista habitual de la actualidad nacional, especialmente a través de columnas, entrevistas y apariciones en medios.

Sin llegar a ser un pan de manteca, ¿existe también la posibilidad de que en las próximas elecciones en Estados Unidos se derrita de alguna forma la fortaleza de Donald Trump?

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Es así, es exactamente así. Y me parece que Argentina está excesivamente atada a la estrategia de un octogenario, que seguramente puede tener hasta algún problema de salud y que no las tiene todas a favor, y menos en Estados Unidos. Intuyo que Donald Trump se compró la agenda de Netanyahu. Su país, Israel, tiene la propia agenda en la región, y como lo dijo en su momento Joe Kent, cuando renunció: Irán no presentaba ningún riesgo para Estados Unidos, tampoco para Argentina, y aparte tampoco pide tanto Estados Unidos a Argentina.

No es necesario ser más trumpista que cualquier campesino de Estados Unidos.

¿Encontrás alguna relación en lo que se llama el fenómeno de la nueva derecha extrema con que Trump empieza a mostrar cierto otoño, de que al mismo tiempo Meloni pierda su referencia, su referéndum, y en Italia se hable ya de un post-Meloni, o que Orbán esté a punto de perder la primera elección en los últimos 20 años? ¿Hay algo de fenómeno internacional que se retroalimenta o son fenómenos singulares en cada uno de los países?

Yo creo que son fenómenos singulares que se retroalimentan. Te digo: las mismas razones que vos enunciás son singulares y simultáneamente se retroalimentan, y de pronto puede haber un límite al crecimiento de esas derechas que no se refleja en toda América Latina, porque presenta un conglomerado de opciones.

A ver: Milei tuvo el acierto de apostar por Trump cuando todavía estaba en campaña electoral, ¿verdad? Y la verdad que le salió muy bien, y también hay que aceptar que entre los logros políticos de Milei yo pongo también el tweet de Scott Bessent y el apoyo que le dio sustancialmente providencial para la última elección. Pero Trump le juega muy bien a Milei porque, en ese momento, no podía dejar caer a su único aliado que tenía en la región.

Hoy ya no es más el único aliado. Hay otras opciones de la misma derecha. Lo que puede tener de privilegiado Milei es que fue quizás el primer gran aliado. Ahora, cuando uno sigue a ese aliado, que prácticamente hoy es un jefe político que se considera el presidente del mundo, que supone equívocamente que Venezuela e Irán pueden ser situaciones parecidas, refleja un desconocimiento atroz del lugar que se dispone a bombardear.

Y en realidad, el tema Irán es bastante diferente al de Venezuela. Ahora, Trump arranca enero cargándoselo a Nicolás Maduro y termina febrero cargándoselo a Ali Khamenei. Pero estos son absolutamente distintos. La inteligencia falló porque no prever que Irán iba a obstaculizar el estrecho de Ormuz es un infantilismo en materia de inteligencia, como no creer que Irán contaba con la fuerza suficiente como para bombardear otros aliados que tiene Trump en la región.

Hoy estamos en un problema. Hoy el mundo está en un problema porque Trump da títulos permanentemente, y el último título que dio es que vence el ultimátum y mañana puede ser un día feroz y puede hacer de Irán un infierno. Y lo peor es que tiene la ferretería para hacer de Irán un infierno. Me parece que ahora queda mal y preso de sus propias palabras, porque si actúa y logra el infierno será catastrófico para el universo, y si no lo hace quedará como un chanta.

En tu pálpito, ¿creés que esta guerra escala o que está en un momento en el que ya no puede seguir?

No creo que sea una guerra corta, breve. Ya estamos en el segundo mes y sinceramente no lo veo vencido a Irán, como anunció en algún momento Trump con un optimismo estremecedor. Sinceramente me parece que falta un poco para eso. El tema es que me parece que hay que diferenciar la agenda de Israel de la agenda de Estados Unidos.

Que Israel aproveche para bombardear el sur del Líbano, que prácticamente tiene un recetario de extrema derecha del gran Israel, hoy contra la teocracia, para aplicar supuestamente promesas inspiradas en algún lugar de la Biblia, donde hablan del gran Israel desde el Éufrates al Tigris y demás.Y me parece que cumple y aprovecha para ver si masacra a Hezbolá en el Líbano, y a Israel, que prácticamente en su Constitución y en su estructura básica no tolera la existencia de Israel. Y acá hay que diferenciar las dos agendas. Estados Unidos hoy compró una agenda que no le pertenece.

Me quedo pensando: así como Trump compra una agenda que no le pertenece, que es la de Netanyahu, Milei compra otra agenda que no le pertenece con Trump. Vos dijiste recién: siendo más trampista que Trump, ¿existe alguna posibilidad en esa capacidad todavía de acción que tiene Irán, de que le cobre con algún acto terrorista a Milei sus actitudes, inclusive hasta haber echado al agregado de negocios este fin de semana?

Yo suplicaría, suplicaría, y sí, por supuesto, con todas las limitaciones que uno tiene intelectuales, uno no está en condiciones de confirmar ese temor que vos tenés. Creo que es un absurdo previsible y me parece un exceso, una sobreactuación occidental que sinceramente a Argentina no le hace falta, y ni siquiera Estados Unidos se lo exige.

Valdés busca ponerle un límite a Milei y pide que la Argentina no quede arrastrada a una guerra ajena

Nadie le pide absolutamente nada. No te piden que hagas tanto, Javier, y me parece que aferrarte tanto a la estrategia de Trump puede ser peor que una tontería, un error estratégico.

MV / EM