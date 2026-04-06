Este lunes, los principales indicadores de Wall Street operan al alza a la espera de declaraciones de Donald Trump, en una jornada atravesada por la tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto directo sobre los precios de la energía. El petróleo WTI vuelve a ubicarse por encima de los US$ 110 por barril tras una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, las acciones argentinas transitan la jornada con caídas, mientras que los mercados europeos permanecen cerrados por el feriado de Pascua.

Al no llegar a un acuerdo con Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus amenazas contra Teherán al fijar un ultimátum para este martes: si el país no reabre el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos podría avanzar con ataques sobre infraestructura eléctrica iraní.

Trump endurece su postura y lanza un ultimátum a Irán con amenaza de una nueva escalada militar

El mandatario norteamericano lanzó la advertencia a través de redes sociales. El eje del conflicto gira en torno a esta vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, cuyo bloqueo genera fuertes presiones sobre el suministro global. Este lunes Trump dará una conferencia de prensa durante las horas de la tarde, que mantiene en vilo a los mercados financieros.

Así, en Wall Street las acciones argentinas caen hasta 3,2% de la mano de YPF, seguida de Central Puerto (-2,8%), Transportadora de Gas (-2,6%) y Pampa Energía (-2,4%).

Por otra parte, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,4% encabezados por el GD46D, además del AL30D, que avanza 0,3%. Así, el riesgo país sube 0,5% en el día y llega a los 612 puntos básicos, según el banco J.P. Morgan.

En este contexto, el Dow Jones Industrial Average subía un 0,1%, mientras que el S&P 500 avanzaba un 0,2%. En tanto, el Nasdaq Composite ganaba un 0,4%.

Ante este escenario de incertidumbre, el petróleo WTI vuelve a ubicarse por encima de los US$ 110 por barril. El WTI avanza 0,3% hasta los US$ 111,83 por barril, mientras que el Brent -referencia para Argentina y Europa- sube 0,1% y se ubica en US$ 109,18.

Mercado local y cotización del dólar en un contexto de "pax cambiaria"

El S&P Merval en pesos cede 0,7% a 2.978.806,94 puntos, mientras que las caídas del día en acciones son encabezados por BBVA (-2,6%), Telecom (-2%), Banco Macro (-1,8%) y Loma Negra (-1,3%). En el otro extremo, las subas son lideradas por Aluar (+3%), Sociedad Comercial del Plata (+1,3%) y Transportadora de Gas del Norte (+1,2%).

Este lunes 6 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.389. El dólar Blue cotiza a $1380 para la compra y a $1.400 para la venta.

Respecto a la estabilidad cambiaria de las últimas semanas, Ignacio Morales de Wise Capital comenta lo siguiente: "La plaza financiera porteña exhibe una calma inusual gracias a la combinación de una cosecha gruesa robusta y un superávit comercial energético que fortalece las reservas del Banco Central. Con el inicio de la liquidación de soja y maíz, la oferta de divisas genuinas ha logrado contener las cotizaciones".

"Este escenario de estabilidad se ve apuntalado por un récord histórico en los depósitos privados en dólares y la menor dependencia de importaciones de combustible, permitiendo que la autoridad monetaria acumule compras por más de USD4.400 millones en lo que va del año. Por ahora, el flujo constante de dólares del agro y las exportaciones de servicios proyectan un trimestre de baja tensión cambiaria y expectativas ancladas", agregó.

La recaudación fiscal cayó por octavo mes consecutivo

La recaudación tributaria en marzo alcanzó los $16.017.028 millones, con un aumento interanual del 26,2% contra el mismo mes del 2025, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"La recaudación tributaria nacional total habría descendido un 4,5% real interanual durante marzo de 2026. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, habría caído el 3,0%", afirmó Nadin Argañaraz, presidente del Instuto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Se trata de la octava caída interanual consecutiva, según el especialista.

Desde ARCA señalaron, que “este mes la recaudación se vio negativamente afectada porque no hubo ingreso de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio diciembre (el más importante del año) ni anticipos de Ganancias de personas humanas”, señalaron desde ARCA.

Otro favor negativo en la comparación interanual fueron los menores ingresos vinculados al Comercio Exterior, debido a la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación de los primeros meses del año anterior.

FN