En conjunto, los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” que mide Consumidores Libres tuvo en marzo del 2026 un aumento del 2,64%. Vale recordar que la entidad realiza la medición en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Así, desde el 1° de enero la suma acumulada es del 10,95%.

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Por otro lado, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) publica mensualmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad. Este índice mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares porteños. El último dato publicado es el de febrero cuando el IPCBA llegó a 2,6%. El viernes 10 de abril estará el dato de marzo del 2026.

El precio de los alimentos en marzo 2026 en CABA

En el rubro almacén el mayor salto de precios lo dio el Aceite Cocinero Girasol de litro y medio, con 2,99% de suba, mientras que el producto que registró la mayor merma fue el Fideo Guisero de medio kilo, con 0,65%. El listado con los productos de almacén que releva Consumidores Libres está conformado por:

Aceite Cocinero Girasol, 1 ½ litro: de $6.700 a $6.900, +2,99%.

Arroz Grano Fino 1kg: de $4.560 a $4.580, +0,44%.

Azúcar Ledesma 1kg: se mantuvo en $2.150.

Fideos Guiseros 500 grs: de $3.070 a $3.050, -0,65%.

Harina de Trigo 1kg: de $2.320 a $2.330; +0,43%.

Huevos Color Docena: se mantuvo en $6.600.

Pan Fresco 1kg: se mantuvo en $5.000.

Leche c/Vitamina Fortificada Litro: de $3.090 a $3.100; +0,32%.

Yerba Taragüí 1 kg: se mantuvo en $7.890.

Total Almacén: la suma de los productos mencionados pasó de $41.380 a $41.600, un 0,53% más que el mes anterior.

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Frutas y verduras en marzo 2026 en CABA

Por su parte, entre las frutas y verduras el producto que más aumento fue el kilo de Zanahorias con un 28,57%, mientras que el único producto que mermó fue el kilo de cebolla con una baja de 15,15% en el precio.

Zanahorias x kg: de $2.100 a $2.700, +28,57%.

Berenjenas x kg: de $3.000 a $3.100, +3,33%.

Tomate Perita x kg: se mantuvo en $2.900.

Cebolla x kg: de $1.650 a $1.400, -15,15%.

Papa Negra x kg: de $1.500 a $1.600, +6,67%.

Acelga Paquete: se mantuvo en $1.900.

Naranja x kg: de $1.800 a $2.000; +11,11%

Manzana x kg: de $5,000 a $5.200; +4,00%

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Total Frutas y Verduras: la suma de los productos mencionados cayó de $19.850 a $20.800 con una suba de 4,79% en el tercer mes de este año.

Qué pasó con el precio de la carne en marzo 2026 en CABA

La carne fue el producto que más subió dentro de la canasta que sigue Consumidores Libres. Respecto de los cuatro cortes que miden (bola de lomo, asado, paleta y carne picada común)​, el mayor aumento fue para la Paleta que registró una suba cercana al 3,91% mensual.

Bola de Lomo x kg: de $21.400 a $21.900, +2,34%.

Asado x kg: de $20.000 a $20.700, +3,50%.

Paleta x kg: de $17.900 a $18.600, +3,91%.

Carne Picada Común x kg: de $11.000 a $11.400, +3,64%.

Total Carnes: la suma de los productos mencionados pasó de $70.300 a $72.600, un 3,27% más que en marzo.

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De esta manera, y considerando todos los datos registrados por Consumidores Libres, el total general de la canasta de estos 21 productos pasó de $131.530 a $135.000; lo que representó un 2,64% de suba mensual. En lo que va del 2026, la variación alcanza el 10,95%.

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